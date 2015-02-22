خبير ليبي : الحل العسكري لن يقضى وحده على داعش

قال جمعة القماطي رئيس حزب التغير الليبي إن حل الأزمة الليبية يكمن في الحوار بين جميع الأطراف للوصول إلي حل سياسي يوقف نزيف الدم

وطالب القماطى خلال رده على أسئلة جمهور موقع الجزيرة مباشر، المجتمع الدولي بالضغط على مصر والأمارات لوقف دعمها لقوات اللواء خليفة حفتر.

وذهب المعارض لنظام القذافي إلى أن مساعي مصر لتوجيه ضربة عسكرية فشلت وأنها ستسعى لإقامة منطقة عسكرية للحدود وفي هذه الحالة ستندلع حرب بين البلدين

واستبعد القماطي قيام فجر ليبيا بأي تحركات عدائية للمصريين المقيمين في ليبيا مؤكدا في الوقت ذاته أن النظام المصري يسعى لإفشال الحوار بين الأطراف الليبية وإليكم نص الحوار.

*في البداية كيف تقرأ عملية ذبح المصريين في ليبيا ولما المصريين تحديدا وبهذا الشكل؟

هناك شكوك حول شريط الفيديو وهل بالفعل تم تصويره في ليبيا؟! وان صح الأمر فهي جريمة بشعة مدانة بقوة أيا كانت جنسية أو ديانة الضحايا.

*ما مستقبل الحوار الليبي في ظل المساعي المصرية لتوجيه ضربة لليبيا ؟

الحوار الليبي هو الفرصة الوحيدة المتاحة للخروج بليبيا من النفق ،ومن أزمتها السياسية الحادة وهناك إرادة قوية محلية ودولية لإنجاح الحوار والوصول إلي توافق وحل سياسي يوقف نزيف الدم ودوامة العنف, ولكن يبدو أن النظام المصري يريد أن يساند أحد أطراف الصراع وبالتحديد حفتر لكي يفوز ويسيطر على ليبيا وبالتالي يكون هناك سلطة سياسية موالية لمصر في ليبيا ومن هذا المنطلق قد يكون النظام المصري غير راغب في انجاح الحوار الليبي ويحاول افشاله بعدة طرق منها التصعيد بضربات جوية.

* ما موقف القوي السياسية الليبية من الضربة المصرية التي وجهت لدرنة؟

انقسمت القوى السياسية حول الضربة المصرية لمدينة "درنة" ففي الوقت الذي رحب برلمان طبرق وحكومته بالضربة وطلبوا بالمزيد

أدان بقية الليبيون الضربة بقوة ومنهم المؤتمر الوطني وحكومة الحاسي في طرابلس واعتبرها الشارع الليبي اعتداء غير مقبول

*هل لك أن تصنف لنا مواقف الدول العربية من الأزمة الليبية ؟

باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة ومصر اللتان تدعمان حفتر والبرلمان في طبرق، فان بقية الدول العربية ترفض التدخل الاقليمي أو الدولي في ليبيا وتقف على الحياد وتدفع بقوة في اتجاه انجاح الحوار الليبي

وهذا الرفض نجح في إفشال الخطوات المصرية الرامية للحصول على دعم دولي لتوجيه ضربات إلي ليبيا .

* ذكرت من قبل أن هناك حديث عن قيام الجيش المصري بإنشاء منطقة عسكرية بعمق 300 كليو متر داخل ليبيا فهل سيكتمل هذا الأمر من وجهة نظرك ؟

هذا الأمر خطير وان تم سيعتبر غزو بري لليبيا وسيدخل الدولتين في حرب وقد يكون عامل توحيد لليبيين لكي يدافعوا عن أرضهم وسيادتهم

* ما المتوقع من المجتمع الدولي اتجاه الأزمة الليبية ؟

المزيد من الضغط على الأطراف المتصارعة للجلوس على طاولة الحوار والوصول الى توافق وكذلك الضغط على الدول الاقليمية وخاصة مصر والامارات بعدم التدخل وتقديم دعم لأحد طرفي الصراع

*ما هي المواقف المتوقع أن تتخذه السلطات الليبية للرد على هجوم السيسي

هناك مطالبات واسعة من الأمم المتحدة للتدخل ومنع تكرار مثل هذا الاعتداء على ليبيا

*ما حجم التنسيق بين القوات المصرية وقوات حفتر وما حجم العمليات التي تمت من قبل

يتردد أن حجم التنسيق الاستخباراتي واللوجستي كبير جدا مع وجود خبراء ومدربين مصريين في شرق ليبيا يدعمون حفتر وقواته

* ما تصورك للتعامل مع الجماعات الجهادية الموجودة في درنة ؟

لابد من مواجهة جماعية لهم من قبل الدولة الليبية والمجتمع الليبي باستراتيجية متكاملة لا تعتمد على الحل العسكري فقط

* من وجهة نظرك ما هي الخطوة التي ممكن أن تقوم بها فجر ليبيا ضد المصريين خاصة بعد انتهاء المهنة التي منحتها لهم ؟

لن تقوم فجر ليبيا بأية خطوة سلبية ضد المصريين العاملين في ليبيا ،وما يشاع عن النية في طردهم غير صحيحة وهؤلاء لا ذنب لهم في ما يفعله نظام السيسي والعلاقات بين الشعبين الليبي والمصري عميقة وقوية وأكبر من علاقة عابرة مع النظام الحاكم حاليا في مصر

*ما مستقبل العلاقات المصرية- الليبية من وجهة نظرك ؟

توتر في العلاقة في المستقبل القريب الى أن تقوم مصر ( النظام الحاكم) بمراجعة موقفها وتحجم عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي بفرض أجندتها .