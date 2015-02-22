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بدء محاكمة 31 متهماً من رموز نظام القذافي بمدينة الزنتان

22/2/2015

بدأت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة لواحد وثلاثين متهماً من رموز النظام السابق،  بينهم رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي.
 من جلسة محاكمة رموز نظام القذافي (الأوروبية)

ولم يمثل نجل القذافي سيف الإسلام  عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب الظروف الأمنية المحيطة بمدينة الزنتان للمرة الثامنة على التوالي.

ويواجه المتهمون تهماً عدة أبرزها محاولة إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير، والإبادة الجماعية، ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد نظام القذافي، كما يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم إساءة استخدام المال العام  والفساد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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