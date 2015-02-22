العطية يفتتح مركز قطر الرياضي بمدينة شيراكاوا اليابانية

وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية

قام وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية بافتتاح مركز قطر الرياضي في مدينة شيراكاوا الأكثر تضررا من زلزال وتسونامي اليابان عام 2011.

جاء ذلك في إطار تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين دولتي قطر واليابان وشعبيهما، و إذكاء روح الأمل لدى الضحايا وإدارة المساعدات بطريقة سريعة وفعّالة. وقد مول صندوق الصداقة القطري المشروع والذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي، وسيستفيد منه قرابة 150 ألف شخص بين الرياضيين الناشئين وطلاب المدارس.

ويتمتع المركز بمنشآت رياضية حديثة وآمنة قادرة على إحتضان المسابقات المحلية والأنشطة الرياضية المختلفة وتوفير الرعاية الصحية، حيث يحتوي على مضمار خارجي للجري، وستاد ومركز رياضي وصالة ألعاب رياضية في مجمع داخل مدينة شيراكاوا في ولاية مياجي.

وقال العطية في كلمة له خلال الافتتاح، "إن الزلزال الذي ضرب شرق اليابان غيّر حياة الملايين من البشر من حيث المسكن، وسبل العيش وسلبهم الشعور بالأمان، وتحديداً لسكان ولاية فوكوشيما.. وأضاف :أننا نحتفل اليوم بإطلاق منشأة شيراكاوا الرياضية التي تعتبر صرحاً مهماً في إعداد المجتمع لحياة صحية ومنتجة. كما نحتفل بعمق الشراكة والصداقة التي تجمع الشعبين القطري والياباني، وبروح الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق والذي يتجسد بمشاريع صندوق الصداقة القطري والذي أنشئ بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى".

وأكد العطية أن، "شعبي قطر واليابان يقدران الرياضة ويسعيان إلى الحفاظ على صحة بدنية وعقلية لأفرادهما"، مؤكداً أن هذا المركز يمثل إرادة الحياة لدى سكان المنطقة كباراً وصغاراً وشغفهم الدائم بالرياضة وبناء المجتمع."فهي تصقل الجسد وتزكي النفس وتسمو بالفكر، وتعزز روح المنافسة، كما أنها قادرة على التقريب بين الناس ورفع مستوى الإنتاجية لدى الفرد والجماعة" حسب تعبيره.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمله بأن يساهم هذا المشروع في نهضة المنطقة وإعادة إعمارها من خلال تأهيل الافراد وتوحيدهم، متمنيا النجاح لهؤلاء الشباب وأن يشاركوا في المستقبل القريب في فعاليات مونديال 2022 والذي تستضيفه دولة قطر.