الدوري الإنجليزي.. تشلسي يتعثر وسيتي يقترب والمان يسقط

جانب من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يوناتيد (afp)

تعثر تشلسي المتصدر بتعادله على أرضه وبين جمهوره مع بيرنلي 1-1، فيما نجح سوانسي سيتي في التفوق مجددا على مانشستر يونايتد بالفوز عليه 2-1 أمس السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



فعلى ملعب "ستامفورد بريدج" ووسط جمهور كبير، فرط تشلسي بنقطتين ثمينتين في مشواره نحو احراز لقبه الغائب منذ 2010 وأكتفى بنقطة من مباراته مع ضيفه الجريح بيرنلي بعد أن كان متقدما حتى الدقيقة 81، متأثرا بالنقص العددي بعد طرد الصربي نيمانيا ماتيتش.. تقدم لتشيلسي مدافعه الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش في الدقيقة 14، وتعادل بيرنلي عن طريق بنجامين مي في الدقيقة 81.



وبدا تشلسي في طريقه للخروج فائزا من المباراة قبل ان يتلقى صفعة طرد ماتيتش الذي حرم فريقه من نقطتين ما سمح لملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب بتقليص الفارق من 7 إلى 5 نقاط .



وعلى "ستاد الاتحاد"، واصل مانشستر سيتي صحوته وحقق فوزا كاسحا على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، سجلها سيرجيو أجويرو في الدقيقة 2 من ركلة جزاء، وسمير نصري في الدقيقة 12 وإدين دجيكو في الدقيقة 21، وأضاف ديفيد سيلفا الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني في الدقيقتين 51 و53.



وعلى "ستاد ليبرتي"، نجح سوانسي سيتي للمرة الأولى في تاريخه بالخروج فائزا من مباراتيه مع مانشستر يونايتد خلال موسم واحد وذلك بعدما حول تخلفه إلى فوز 2-1، واضعا حدا لمسلسل مباريات "الشياطين الحمر" دون هزيمة عند 7 مباريات متتالية.



وتسببت هذه الهزيمة بتخلي يونايتد عن مركزه الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل لمصلحة أرسنال الذي تحضر بشكل جيد لاستضافة موناكو الفرنسي الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على جاره ومصيفه كريستال بالاس 2-1 ضمن مباريات الأمس أيضا .

كما حقق هال سيتي فوزا قاتلا على ضيفه كوينز بارك رينجرز بهدفين للكرواتي نيكيتسا ييفاليتش (16) والسنغالي دامي ندوي (89)، مقابل هدف لتشارلي اوستن (39) في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد المشاغب جوي بارتون الذي وضع حدا لرقمه القياسي من حيث الانذارات في 7 مباريات متتالية في الدوري الممتاز بحصوله على بطاقة حمراء!.

وفي مباراة أخرى استهل تيم شيروود مهامه التدريبية مع أستون فيلا بخسارة قاتلة للـ"فيلانز" على أرضهم أمام ستوك سيتي بهدف لسكوت سينكلير (20)، مقابل هدفين للسنغالي مامي بيرام ضيوف (45) والنيجيري فيكتور موزيس (90 من ركلة جزاء).

وشهدت المباراة طرد الهولندي رون فلار لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة لتسببه بركلة الجزاء على موزيس بالذات.

فيما تعادل سندرلاند مع ضيفه وست بروميتش البيون دون اهداف.