وفاق سطيف يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويفوز بالسوبر الأفريقي

أحرز وفاق سطيف الجزائري لقب الكأس السوبر الافريقية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 اليوم السبت على ملعب "مصطفى تشاكر" في مدينة البليدة الجزائرية.

وسجل عبد الملك زياية لوفاق سطيف في الدقيقة (72)، وعماد متعب للاهلي في الدقيقة (90). خاض وفاق سطيف المواجهة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا أما الاهلي فشارك باعتباره بطل كأس الكونفدرالية

وظلت قاعدة أن من يستضيف المباراة يفوز بها محترمة، إذ أنه ومنذ أن بدأ حامل لقب دوري الأبطال باستضافة المباراة على أرضه عام 1996، فأنه حقق 18 فوزا من أصل 19 مباراة.

وكان وفاق سطيف في طريقه إلى حسم المباراة من دون اللجوء الى ركلات الترجيح بعد هدف زياية إثر تمريرة من محمد بن يطو من الجهة اليمنى، لكن عماد متعب انتزع التعادل للاهلي في الثواني الأخيرة بعد فشل الحارس سفيان خذايرية في ابعاد الكرة.

ومنذ الدقائق الاولى للمباراة بادر وفاق سطيف الى الهجوم عن طريق زياية وكانت له عدة فرص اخطرها في الدقيقة 37 عندما وجد الهادي بلعمري نفسه وجها لوجه امام الحارس اكرامي الا انه تأخر في تسديد الكرة ما اعطى الفرصة لدفاع الاهلي لابعاد الخطر.

رد الأهلي عبر أحمد عبد الظاهر بقذيفة تصدى لها الحارس سفيان خضايرية قبل أن يخرجها الدفاع.

الشوط الثاني شهد انطلاقة قوية للاهلي عن طريق وليد سليمان الذي انفرد بالكرة أمام خضايرية لكن تسديدته اصطدمت بوجه الحارس.

وبعد تسجيل وفاق سطيف هدف التقدم، طلب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الأهلي من لاعبيه تكثيف هجماتهم، وأدخل عماد متعب لصنع الفارق.

وكاد الأهلي يعادل النتيجة بعد دقيقتين بفضل رأسية المدافع عبد الله السيد التي حالت العارضة دون دخولها المرمى.

وأستمر لاعبو الأهلي في الضغط الى أن تمكنوا من معادلة النتيجة في الثواني الاخيرة عبر عماد متعب.

وابتسمت ركلات الترجيح لوفاق سطيف الذي حسمها 6-5.