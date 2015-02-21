هجمات صاروخية على مطارق الأبرق و مناطق بدرنة بليبيا

جانب من الهجمات الصاروخية

تعرض مطار الأبرق المدني في مدينة القُبّة، ومنطقة عين ماره قرب درنة شرقي البلاد، لقصف صاروخي في ساعة مبكرة من اليوم السبت. في حين ارتفعت حصيلة التفجيرات التي وقعت في المدينة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية إلى 47 قتيلا.



وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة نقلا عن مصادر محلية إن مجهولين أطلقوا أربعة صواريخ غراد أصابت مدرج المطار، وأضافت هذه المصادر أن القصف لم يسفر عن أضرار بشرية.



يذكر أن مطار الأبرق تقع بجواره قاعدة عسكرية تنطلق منها الطائرات التابعة لقوات اللواء خليفة حفتر التي تشن غاراتها على مدينتي درنة وبنغازي.



وأشار المراسل إلى أن مطار الأبرق المدني تعرض في السابق لهجمات صاروخية خلفت أضرارا مادية، كما نقل عن مصادر محلية في ليبيا أن أربعة صواريخ غراد سقطت على منطقة عين ماره التي تقع على مسافة 25 كيلومترا جنوب مدينة درنة، ورجحت المصادر أن يكون القصف استهدف تجمعات لقوات موالية لحفتر في تلك المنطقة.



يشار إلى أن قوات حفتر حاولت في السابق اقتحام مناطق في ضواحي مدينة درنة يسيطر عليها "مجلس مجاهدي درنة وضواحيها"، لكن تم صدها.



ويقود حفتر منذ مايو/أيار الماضي حملة عسكرية برية وجوية تحت اسم "عملية الكرامة" في بنغازي بحجة القضاء على من يصفهم بالإرهابيين، وتسببت العمليات العسكرية في بنغازي منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مقتل ما يقرب من سبعمائة شخص وفقا لبعض التقديرات.

تفجيرات القبة



وجاء القصف الصاروخي لمطار الأبرق المدني بالقبة ولمنطقة عين ماره قرب درنة بعد ساعات من هجوم بسيارات مفخخة تبناه تنظيم الدولة (ولاية برقة)، واستهدف مقرا أمنيا وآخر إداريا ومحطة وقود في مدينة القبة التي تخضع لحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان المنحل المنعقد بطبرق في أقصى شرق ليبيا.