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مقتل متظاهر بالمطرية و وفاة معتقل نتيجة للاهمال الطبي

21/2/2015
  مقتل متظاهر في مصر – ارشيف

قتل متظاهر وأصيب عشرات آخرون خلال تصدي قوات الأمن المصرية لمتظاهرين رافضين للانقلاب في حي المطرية بشرقي القاهرة مساء أمس .

وقد سقط القتيل خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرة باستخدام قنابل الغاز والخرطوش وإطلاق الرصاص. ويشهد حي المطرية مظاهرات أسبوعية حاشدة لا تمر عادة من دون سقوط ضحايا قتلى وجرحى.

كما شهدت العاصمة المصرية ومحافظاتٌ أخرى مظاهرات تواصلت منذ صباح امس الجمعة تحت شعار الإرهاب صناعة الانقلاب.

وفي واقعة متكررة، توفي معتقل داخل سجن المنصورة العمومي بمصر جراء الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون.

ولفظ المعتقل البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما أنفاسه الأخيرة بعد دخوله في غيبوبة. ورغم استغاثة رفاقه في الزنزانة لإنقاذ حياته لم يتحرك أحد من إدارة السجن.

وقد اعتقل المتوفى عادل يوسف عبدالسلام عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وبهذه الحالة يرتفع عدد من توفوا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية إلى مائة وسبع حالات منذ الانقلاب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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