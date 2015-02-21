عبدربه منصور هادي يدعو من عدن إلى مواجهة الحوثيين

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مدينة عدن جنوب اليمن تمسكه بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية, رافضا ما أسماه بالانقلاب على السلطة من قبل الحوثيين في صنعاء.

وجاء ذلك في بيان صدر باسمه داعيا من خلاله المجتمع الدولي للتحرك لحماية العملية السلمية في البلاد.

كما دعا "مجلس شباب الثورة السلمية" الرئيس هادي إلى إعلان صنعاء عاصمة محتلة وأن على اليمنيين مواجهة الانقلاب, ودعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري هادي بممارسة مهامه رئيسا للجمهورية.

وهذه أبرز النقاط التي جاءت في بيان الرئيس هادي:

• متمسكون بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية

• ندعو لانعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في ?#‏عدن أو ?#‏تعز

• ندعو إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة وإطلاق سراح المختطفين

• كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها

• نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض ?#‏الانقلاب

• نحيي أبناء شعبنا الذين عبروا عن رفضهم للانقلاب

• ندعو كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية