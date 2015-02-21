ردود مصرية متباينه حول فرص عمل للعائدين من ليبيا

أبدى عدد من المصريين ردود أفعال متباينة حول إعلان وزارة القوى العاملة في مصر عن توفير وظائف للعائدين من ليبيا, بسبب الأحداث الأخيرة بين مصر وليبيا.
وغرد البعض عبر حساباتهم في صفحات التواصل الاجتماعي بين ساخر ومؤيد لذلك الإعلان معتبرين أن الحكومة تتقاعس عن أداء واجبها بتوفير فرص العمل للمصريين العاطلين عن العمل داخل مصر, وبين من يقول بأن على الجميع احترام موقف الحكومة وسط الأعباء والمديونيات التي تتحملها وأن عليهم التكاتف معها للنهوض بالبلاد.
وهذه بعض التغريدات والتعليقات عبر موقعي فيسبوك وتويتر:
أليسو هم من قالوا بأنه لا يوجد وظائف بالحكومة منذ شهر!!
والله لم يفسد البلاد غير الكلام الفارغ هذا.. والاستهزاء , هناك من يريد الاعتراض فقط
أنا أريد أن أعامل معاملة العائدون من ليبيا
يا رب تصلح ليبيا ويعود لنا أخواننا المصريين معززين مكرمين
افهموا يا ناس .. الدولة عليها أعباء كثيرة وكثر الاستهزاء لن ينفعنا يجب أن نتكاتف للنهوض بالبلاد
أكبر دليل على أن العمل متوفر في مصر هو أن مليون سوري وجدوا فرص عمل في مصر والشباب المصري في بطالة
العمل متوفر في مصر كثيرا ولكن الشباب المصري لا يقبلون بأن يتعبوا أو يبحثوا