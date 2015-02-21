ردود مصرية متباينه حول فرص عمل للعائدين من ليبيا

أبدى عدد من المصريين ردود أفعال متباينة حول إعلان وزارة القوى العاملة في مصر عن توفير وظائف للعائدين من ليبيا, بسبب الأحداث الأخيرة بين مصر وليبيا.

وغرد البعض عبر حساباتهم في صفحات التواصل الاجتماعي بين ساخر ومؤيد لذلك الإعلان معتبرين أن الحكومة تتقاعس عن أداء واجبها بتوفير فرص العمل للمصريين العاطلين عن العمل داخل مصر, وبين من يقول بأن على الجميع احترام موقف الحكومة وسط الأعباء والمديونيات التي تتحملها وأن عليهم التكاتف معها للنهوض بالبلاد.

وهذه بعض التغريدات والتعليقات عبر موقعي فيسبوك وتويتر:

Wael Salah Kamel

أليسو هم من قالوا بأنه لا يوجد وظائف بالحكومة منذ شهر!!

أميرة محمد

والله لم يفسد البلاد غير الكلام الفارغ هذا.. والاستهزاء , هناك من يريد الاعتراض فقط

عمرو الفوال

أنا أريد أن أعامل معاملة العائدون من ليبيا

Zina Zina

يا رب تصلح ليبيا ويعود لنا أخواننا المصريين معززين مكرمين

Ayman Fayez

افهموا يا ناس .. الدولة عليها أعباء كثيرة وكثر الاستهزاء لن ينفعنا يجب أن نتكاتف للنهوض بالبلاد

Ehab Sakr

أكبر دليل على أن العمل متوفر في مصر هو أن مليون سوري وجدوا فرص عمل في مصر والشباب المصري في بطالة

Azza Shehata

العمل متوفر في مصر كثيرا ولكن الشباب المصري لا يقبلون بأن يتعبوا أو يبحثوا