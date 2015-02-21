الرئيس اليمني المستقيل يغادر منزله و يصل إلى عدن

الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور

أفاد مراسل الجزيرة في اليمن، أن مسلحي الحوثي اقتحموا مكمن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في صنعاء ولكن هادي لم يكن فيه.

ووقعت اشتباكات أدت إلى سقوط ثلاثة جرحى من حراسته،وقد أفادت أنباء بوصوله إلى عدن.

وأوضح المراسل أنه يتوقع أن يلقي هادي خطابا مهما يوم السبت ليلا.

وقد حكم هادي اليمن بعد عزل الرئيس صالح وفق بنود المبادرة الخليجية.

وكان قبل ذلك نائبا لصالح مدة سبعة عشر عاما. وهادي هو رئيس من جنوبي اليمن يحكم البلاد منذ توحيدها، وقد عزله صالح من منصب نائب العام للحزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان المفروض أن يشرف هادي على كتابة دستور جديد وإصلاح الجيش واستفتاء يقود إلى انتخابات تعددية.

غير أن دخول ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء ثم اقتحامها قصر الرئاسة واختطاف وزراء دفعه إلى الاستقالة في الثاني والعشرين يناير ألفين وخمسة عشر. أعقب ذلك إقدام الحوثيين على حل البرلمان و تشكيل مجلس رئاسي .

من ناحية أخرى قالت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة نادية السقاف على صفحتها في تويتر إن الحوثيين عاودوا حصار منزل وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عبدالله الصايدي، بعد أن انسحبوا من أمامه الخميس الماضي.

وأضافت السقاف,أن منزل وزير السياحة في الحكومة المستقيلة معمر الإرياني لا يزال تحت حصار الحوثيين.

يجدر بالذكر أن الحوثيون يفرضون حصاراً على معظم وزراء حكومة خالد بحاح منذ الإعلان الدستوري الاخير.

