لافروف: التدخل الخارجي سبب التطرف والإرهاب بالشرق الأوسط

سيرجي لافروف – وزير خارجية روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أن التدخل الخارجي في الشرق الأوسط أدى إلى تفشي التطرف والإرهاب في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء “انترفاكس” الروسية الجمعة عن لافروف خلال لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ، في موسكو قوله " إن بلاده تبذل جهودها لتسوية الأزمتين في سوريا واليمن سلميا ، والحيلولة دون زعزعة الوضع في العراق " معربا عن قلقه الشديد بشأن الوضع في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أن التدخلات الصارخة في دول المنطقة واللامبالاة بمصير شعوبها أدت إلى تفشي التطرف والإرهاب ، اللذين نضطر الآن لمواجهتهما" وأشارت "انترفاكس" إلى أن البطريرك يوحنا العاشر شكر لافروف على جهود روسيا لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط .