شبيغل: المركزي الأوروبي يتهيأ لخروج اليونان من اليورو

البنك المركزي الأوروبي (Getty)

قال موقع مجلة شبيغل الألمانية في استعراض مسبق للأخبار المتوقعة لعددها المقبل إن البنك المركزي الأوروبي بدأ في الاستعداد لخروج اليونان من منطقة اليورو، وإن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ بشأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة الأوروبية في حالة خروج اليونان من العملة الموحدة.

من جهته رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير الذي أوردته الدورية الألمانية الشهيرة.

وكان أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إنه "متأكد" من أن طلب حكومته تمديد اتفاق القروض ستة أشهر سيلقى القبول برغم اعتراضات ألمانيا ودعا إلى "قرار سياسي تاريخي" لإبرام اتفاق.

وأضاف تسيبراس في بيان مكتوب لوكالة رويترز للأنباء "فعلت اليونان كل ما يمكنها فعله حتى تتمكن من الوصول إلى حل مفيد للجانبين يقوم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي المالية واحترام نتيجة الانتخابات في الدول الأعضاء".

وتابع قائلا "أنا متأكد من أنه سيتم قبول الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر بالشروط المصاحبة له، هذا هو الوقت الذي يتطلب قرارا سياسيا تاريخيا من أجل مستقبل أوروبا".

وتواجه اليونان محادثات عصيبة في بروكسل مع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة لضمان التمويل وتفادي الإفلاس بعد انتهاء برنامج حزمة الإنقاذ المالي في 28 من فبراير الجاري.

يذكر أن ألمانيا كانت قد اعتبرت اقتراح اليونان بتمديد اتفاق القروض غير كاف.