البث الحي
منوعات

شبيغل: المركزي الأوروبي يتهيأ لخروج اليونان من اليورو

20/2/2015
البنك المركزي الأوروبي (Getty)

قال موقع مجلة شبيغل الألمانية في استعراض مسبق للأخبار المتوقعة لعددها المقبل إن البنك المركزي الأوروبي بدأ في الاستعداد لخروج اليونان من منطقة اليورو، وإن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ بشأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة الأوروبية في حالة خروج اليونان من العملة الموحدة.

من جهته رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير الذي أوردته الدورية الألمانية الشهيرة.

وكان أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إنه "متأكد" من أن طلب حكومته تمديد اتفاق القروض ستة أشهر سيلقى القبول برغم اعتراضات ألمانيا ودعا إلى "قرار سياسي تاريخي" لإبرام اتفاق.

وأضاف تسيبراس في بيان مكتوب لوكالة رويترز للأنباء "فعلت اليونان كل ما يمكنها فعله حتى تتمكن من الوصول إلى حل مفيد للجانبين يقوم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي المالية واحترام نتيجة الانتخابات في الدول الأعضاء".

وتابع قائلا "أنا متأكد من أنه سيتم قبول الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر بالشروط المصاحبة له، هذا هو الوقت الذي يتطلب قرارا سياسيا تاريخيا من أجل مستقبل أوروبا".

وتواجه اليونان محادثات عصيبة في بروكسل مع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة لضمان التمويل وتفادي الإفلاس بعد انتهاء برنامج حزمة الإنقاذ المالي في 28 من فبراير الجاري.

يذكر أن ألمانيا كانت قد اعتبرت اقتراح اليونان بتمديد اتفاق القروض غير كاف.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)