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دراسة: الإفراط بتناول المشروبات الغازية يؤدي للسرطان

20/2/2015

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الإفراط في تناول المشروبات الغازية خاصة الداكنة منها بصورة يومية مؤكدة أنه يعرض متناولها إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

فقد وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من زجاجة مياه غازية صودا يوميا , قد يصبحون الأكثر عرضة للعنصر الرابع ” الذى يعرف باسم "ميثيل إميدازول"  وهو أحد أهم المواد المسرطنة المحتملة.

وقد عكف الباحثون في مجال الصحة العامة على تحليل بيانات استهلاك الصودا بهدف تصنيف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية الناجمة عن العناصر المسببة للون الكراميل بمشروبات الصودا, موضحين أن لون الكراميل بهذه المشروبات هو عنصر مشترك في الكولا والمشروبات الغازية الداكنة الأخرى.

وقد أظهرت النتائج أن ما بين 44 و 58% من الاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن السادسة ,يتناولون زجاجة صودا يوميا على الأقل , وربما أكثر , ويحتمل تعرضهم إلى عنصر "ميثيل إميدازول"  الضار , أحد المواد المسرطنة البشرية و التي تشكلت خلال تصنيع لون الكراميل لهذه المشروبات.

وبناء على تحليل هذا العنصر السام في نحو 11 مشروبا غازيا متنوعا وجد الباحثون بقيادة فريق من مركز ” جون هوبكنز” لمستقبل أفضل أجئ أن التعرض لهذا العنصر السام من خلال اللون الكراميل في هذه المشروبات يزيد من الأعباء والفرص المحتملة للإصابة بالسرطان نتيجة الإفراط في تناول هذه المشروبات بصورة روتينية في الولايات
المتحدة.

وقال الباحثون إن المستهلكين للمشروبات الغازية يتعرضون لمخاطر عالية للإصابة بالسرطان , غير ضرورية ويمكن تجنبها عن طريق عدم إضافة هذه العناصر السامة للمشروبات الغازية , حيث يشكل هذا التعرض غير الضروري خطرا على الصحة العامة ويثير تساؤلات حول استمرار استخدام الكراميل في تلوين الصودا.

يأتي ذلك في الوقت الذى يرى فيه عدد من المحللين أن ال 110 عينات التي اعتمدت عليهم هذه الدراسة لم تكن كافية , لاستخلاص النتائج التي تم التوصل إليها , وأشاروا إلى أن مستويات عنصر ” ميثيل إميدازول ” يمكن أن تختلف من علامة تجارية إلى أخرى , وهو ما قد يزعزع دقة النتائج  التي تم التوصل إليها.

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