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باريس تبحث مع شركات الإنترنت الأمريكية رسائل المتطرفين

20/2/2015

وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف (Getty)

يبحث وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم، بواعث قلق حكومته من رسائل المتطرفين، التي تحرض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، مع كبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال كازنوف في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الخميس "كل شركات الإنترنت ترحب بي وبينها تويتر وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك".

وأضاف الوزير أنه عندما يجتمع مع الشركات سيناقش عددا من القضايا المرتبطة باستخدام جماعات مثل تنظيم الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قواعد سلوكيات العمل الخاصة بتلك الشركات. كما سيبحث معها استراتيجيات لاستخدام مواقع التواصل للتصدي لرسائل المتشددين، التي تحرض على العنف.

وذكر أنه يحق للحكومة بموجب قانون فرنسي جديد حجب نشر أي محتوى تعتبره خطيرا، متوقعا ألا تضطر السلطات الفرنسية لاستخدام صلاحياتها لحظر حركة رسائل بعينها وقال "نعتقد أن شركات الإنترنت ستقوم بذلك".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول فرنسي إن البرلمان وافق على قانون يمنح الحكومة هذه السلطات أواخر العام الماضي وإن قواعد تنفيذه صدرت قبل عشرة أيام.

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