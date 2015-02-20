الأحد: الشمس تتعامد على وجه "رمسيس الثاني"

معبد الرمسيوم حيث تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (EPA)

تعامد الشمس على وجه تمثال الملك "رمسيس الثاني" في معبده بمدينة "أبوسمبل" جنوب أسوان، الأحد، طبقا للظاهرة الفلكية الفريدة التى تحدث مرتين فى العام، يومى 22 من فبراير و22 من أكتوبرمن كل عام.

وهما اليومان الموافقان ليوم ميلاد ويوم تتويج رمسيس الثاني. ففي هذين اليومين من كل عام تشرق الشمس من خلف سلسلة الجبال لتعبر نهر النيل مخترقة صالات معبد "رمسيس الثاني" لتستقر داخل قدس الأقداس لتضيئ وجه الملك.

في تجسيد لما كان يروجه الكهنة من وجود علاقة بين رمسيس الثاني ورع حور رب الشمس. وقد اكتشفت هذه الظاهرة في العصر الحديث للمرة الأولى في العام 1874م، حيث رصدتها المستكشفة "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها.