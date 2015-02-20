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إحالة 330 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري بمصر

20/2/2015
 دار القضاء العالي مصر

أحال النائب العام المصري  330 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري بتهمة حرق وحدة محلية عام 2013، كما قضت محكمة بالفيوم بالسجن لفترات طويلة على 26 آخرين، بينما قررت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التحفظ على أموال وممتلكات أعضاء "المجلس الثوري المصري".

وقرر النائب العام المصري امس الخميس إحالة 330 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة حرق الوحدة المحلية في إحدى مراكز محافظة المنيا بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013.

و كان قرار الإحالة قد صدر استنادا إلى قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي يعتبر المنشآت العامة منشآت عسكرية، ومن ثم يحاكم من يعتدي عليها أمام القضاء العسكري، لكن حقوقيين اعتبروا قرار الإحالة غير قانوني لأنه يصطدم بقاعدة عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي.

من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الفيوم غيابيا بالسجن المؤبد على 15 من رافضي الانقلاب بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة مركز سنورس، كما قضت حضوريا بالسجن 10 سنوات على متهم وخمس سنوات على 10 آخرين من رافضي الانقلاب

المصدر : الجزيرة مباشر
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