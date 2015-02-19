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مجلس التعاون الخليجي يستنكر الاتهامات المصرية لقطر

19/2/2015
  مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات مصر اتجاه قطر

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني عن رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الارهاب .

، ووصف الزياني الاتهامات – في بيان صدر عنه اليوم الخميس- بأنها باطلة تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الارهاب والتطرف على جميع المستويات ، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية و كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.

وشدد الزياني على أن مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها

وكانت قطر قد استعدت سفيرها في القاهرة للتشاور عقب وصف مندوب مصر بالجامعة العربية لقطر بأنها داعمة للإرهاب .

وقد أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها شجب وإدانة العمل الإجرامي الذي أودى بحياة 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن ما جاء على لسان مندوب مصر السفير "طارق عادل" جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك. وأكد أن دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح.

المصدر : الجزيرة مباشر
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