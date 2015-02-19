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رونالدو يضع ريال مدريد على مشارف ربع نهائي دوري الأبطال

19/2/2015
 ريال مدريد وشالكه

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ريال مدريد الإسباني مجددا إلى الفوز على شالكه الألماني بملعبه بهدفين نظيفين أمس الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح رونالدو التسجيل منتصف الشوط الأول بكرة رأسية قبل أن يحسم البرازيلي مارسيلو الأرقام في نهاية الشوط  الثاني بتسديدة رائعة وبتمريرة من "آل دون"، فوضع ريال مدريد قدمه  في ربع النهائي مكررا ما صنعه الموسم الماضي، عندما سحق شالكه 6-1 في أرضه قبل أن يسقطه إيابا في مدريد 3-1. ).

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