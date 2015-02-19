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الدوحة تستدعي سفيرها بالقاهرة بعد اتهامات مصرية بدعم الإرهاب

19/2/2015
 


عقب وصف مندوب مصر بالجامعة العربية لقطر بأنها داعمة للإرهاب سحبت الدوحة سفيرها من القاهرة للتشاور.

وقد أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها شجب وإدانة العمل الإجرامي الذي أودى بحياة 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن ما جاء على لسان مندوب مصر السفير "طارق عادل" جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك. وأكد أن دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح.
وطالب
بيان الخارجية القطرية بعدم الزج باسم قطر في أي فشل للحكومة المصرية لأن قطر كانت وستظل داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره.

وكانت قطر أدانت بشدة إعدام المواطنين المصريين, كما أدانت العنف بكل أشكاله ومهما كان مصدره.

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