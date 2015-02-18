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قمة أمريكية للتصدي "للإرهاب و التطرف"

18/2/2015
 
جون بايدن يفتتح قمة مكافحة الارهاب

افتتح نائب الرئيس الامريكي جو بايدن أمس قمة للبيت الأبيض تستمر ثلاثة أيام بشان التصدي لعنف من وصفهم بالمتطرفين.

ويشارك في القمة مسؤولون محليون من أرجاء الولايات المتحدة ووزراء من دول حول العالم. وتهدف هذه القمة حسب بايدن إلى التواصل مع أولئك الذين ربما يكونون عرضة للسقوط في فخ التطرف بسبب تهميشهم على حد قوله

رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، بوزير الدفاع الجديد آشتون كارتر خلفا للوزير السابق تشاك هيغل.

وبعد ساعات من تأدية اليمين الدستورية، ناقش وزير الدفاع الجديد مع الرئيس أوباما التحديات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هاغل قدم استقالته من منصبه في خضم قيادة الولايات المتحدة لتحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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