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شروق 3 شموس دفعة واحدة على "الأورال" الروسي

18/2/2015

شهدت مدينة تشيليابنسك الواقعة في جنوب اقليم الأورال الروسي صباح  الثلاثاء 17 فبراير/شباط الجاري شروق 3 شموس فوقها دفعة واحدة، أفادت بذلك وكالة “تاس” الروسية للأنباء. وقالت إنه ليس بوسع المرء أن يرى ظاهرة بصرية كهذه إلا في ظروف الصقيع القارس عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أكثر من 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وأكدت خبيرة الأرصاد الجوية في منطقة الأورال غالينا تشيبورينكو أن درجة الحرارة المنخفضة هي التي تسببت في وقوع هذه الظاهرة النادرة.

وأضافت أن البلورات الجليدية الصغيرة سداسية الأضلاع التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تتشكل في الهواء وتعكس أشعة الشمس عند المرور من خلالها ، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل خدعة بصرية كهذه.

وقد تأتي هذه الخدعة البصرية على شكل قوس قزح أو شرائط بيضاء تظهر في السماء. ومن الصعب جدا التكهن في موعد تشكلها.

ويرى الخبراء أن ظهور الخدعة البصرية على شكل شروق بضعة شموس قد تشير الى قرب ارتفاع درجة الحرارة أو قرب تساقط الثلوج.

 

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