دوري أبطال أوروبا: تشلسي وبايرن يقطعان شوطا هاما نحو دور ال8

مباراة تشليسي وباريس سان جيرمان (غيتي)

عاد تشلسي الإنجليزي من ملعب "بارك دي برانس" الخاص بمضيفه باريس سان جرمان بتعادل ثمين 1-1 أمس الثلاثاء في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي شهد نتيجة جيدة أيضا لبايرن ميونيخ الالماني الذي تعادل مع مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني سلبيا رغم اكماله اللقاء بعشرة لاعبين.

في المواجهة الأولى وهي الأبرز في الدور ربع النهائي، فشل سان جرمان في تكرار نتيجة مباراة الموسم الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي بالفوز 3-1، وكان بامكان سان جرمان أن يخرج فائزا من اللقاء لو تمكن من ترجمة الفرص التي حصل عليها منذ أن أدرك التعادل عبر الأوروغوياني أدينسون كافاني (54) بعد ان افتتح الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش (36) التسجيل لتشلسي في الشوط الأول.

وفي المباراة الثانية بين شاختار وبايرن ميونيخ ، كان الفريق البافاري صاحب الافضلية في الشوط الأول حيث تراجع الفريق الأوكراني الى الدفاع فاسحا المجال أمام الضيوف للهجوم مع اعتماده على الهجمات المرتدة، لكن دون خطورة على المرميين باستثناء فرصة لكل منهما. وتحسن اداء شاختار في الشوط الثاني مع ضغط لاعبيه على ضيوفهم في منتصف ملعب الاخير.

، لكن الفريق الاوكراني لم يستغل النقص العددي لتحقيق فوزه الأول في أوكرانيا على منافس الماني منذ 35 عاما وتحديدا منذ 1980، وابعد ألكسندر كوتشر كرة في توقيت مناسب من باب المرمى اثر كرة لتوماس مولر (10).. بينما كانت أول وأخطر فرصة لشاختار من ركلة حرة مباشرة نفذها ياروسلاف راكيتيسكيي تصدى لها حارس المرمى العملاق مانويل نوير بصعوبة وعلى دفعتين (25). وأهدر مولر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة من ريبيري فسددها من مسافة قريبة فوق الخشبات الثلاث (31). وجرب ريبيري حظه من خارج المنطقة فوق الخشبات الثلاث (42). وتلقى الفريق البافاري ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الونسو لتلقيه الانذار الثاني (65)، لكن النتيجة لم تتغير ورضي الفريقان بالتعادل.