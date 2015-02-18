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الغرب يطالب بحكومة وطنية بليبيا ومجلس الأمن يجتمع اليوم

18/2/2015
جلسة من جلسات الخوار الليبي

بينما يجتمع  مجلس الأمن الدولي لبحث طلب مصري بالتدخل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا طالبت واشنطن مع عدة دول أوروبية في بيان مشترك بضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية و قالت انها تساعدها .

و قال البيان إن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد"، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين" على حد قوله .

وشدد  البيان على أنه "أنه لن يكون مسموحا  لمن يحاول اعاقة العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا أن يجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أي إشارة إلى إمكانية القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية.

وحاولت إيطاليا -الأقرب جغرافيا إلى ليبيا- في الأيام الأخيرة تعبئة الأمم المتحدة وحلفاءها الأوروبيين للتدخل
في ليبيا، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إلى أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء، لكنه لم يذكر ما إذا كانت إيطاليا نفسها ستدعم أي عملية عسكرية مباشرة في البلاد.

في هذه الاثناء، قال وزير الخارجيةِ المصريةِ سامح شكري إن بلاده قدمت حُزمة من الأفكار لعرضها على مجلس الأمن بشأن الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا.

ويَعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مساء اليوم الاربعاء لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا.

وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا . وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري من نيويورك إن بلاده قدمت حزمة من الأفكار لمجلس الأمن الدولي بشأن محاربة تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا

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