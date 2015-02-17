مواجهات بين "تنظيم الدولة" والقوات العراقية

تصاعد المواجهات بين تنظيم الدولة والقوات العرابية (أرشيفية)

في تصاعد جديد للمواجهات بين "تنظيم الدولة" والقوات العراقية، قال التنظيم إنه كبد القوات الحكومية العراقية خسائر في الأرواح والمعدات خلال هجمات شنها على مقارها في منطقة زوبع جنوب غربي بغداد.

وبث تنظيم الدولة تسجيلاً مصوراً يظهر قيام عدد من مقاتليه بشن هجوم على مقرين للقوات الحكومية والميليشيات في منطقة الهيتاويين.

ويُظهر التسجيل "مشاهد مروعة" لمقتل عدد من الجنود وحرق عربات عسكرية للجيش إضافة إلى الاستيلاء على أسلحة المقرين.

وكانت مصادر أمنية قالت بالأمس إن القوات العراقية، مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي استعادت السيطرة على اللواء 27 وعلى مراكز شرطة في منطقة البغدادي، بالأنبار غربي البلاد بعد طرد "تنظيم الدولة" منها.

كما قُتل 25 شخصا على الأقل من مسلحي "تنظيم الدولة" غربي سامراء، في معارك مع القوات العراقية، وأفادت المصادر أن القوات الأمنية العراقية مدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي صدت هجوما للتنظيم على منطقة أم الطلايب الأولى غربي سامراء وقتلت وأصابت العشرات من مسلحي تنظيم الدولة.

سياسياً، قال مصدر في البرلمان العراقي إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً مع وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير الداخلية محمد سالم الغبان لبحث قضية اغتيال شيخ قبيلة الجنابات قاسم سويدان ونجله وستة من مرافقيه، وأثارت هذه الحادثة حالة من العضب لدى التكتل السني في البرلمان الذي أعلن تعليقه المشاركة في جلسات مجلس النواب.