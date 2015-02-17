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مقتل 21 شخصا ذبحا بأيدي موالين للنظام بريف حلب

17/2/2015
 قصف حلب من قبل النظام السوري

أفاد مراسل الجزيرة بأن 21 شخصا من عائلة واحدة ذبحوا بالسكاكين على يد موالين للنظام السوري في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي اليوم الثلاثاء، كما أكدت مصادر طبية استلامها جثث أشخاص عدة قتلوا ذبحا أثناء اقتحام قوات النظام وموالين لها قرى عديدة.

وكان جيش النظام مدعوما بعناصر من حزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس ومليشيات أفغانية وإيرانية قد سيطر صباح اليوم على قرية باشكوي، واقتحم بلدتي رتيان وحردتنين في ريف حلب الشمالي.

وأشار مراسل الجزيرة في حلب عمرو حلبي إلى أن النظام تسلل صباحا مع حلفائه من أكثر من جبهة بحلب مثل حي الأشرفية وكرم الطراب وأحياء حلب القديمة، وذلك للتغطية على تحركه شمال المحافظة للوصول إلى بلدتي نبل وزهراء (المحاصرتين من قبل المعارضة).

وذكرت شبكة سوريا مباشر أن المليشيات الشيعية من أفغان وإيرانيين وعراقيين اقتحمت قرى باشكوي وريتان وحردتين، وأنها ارتكبت "مجازر" بحق عشرات المدنيين.

وأكدت مصادر في المعارضة أن الثوار تمكنوا من تكبيد جيش النظام والمليشيات المساندة له خسائر بشرية كبيرة، إضافة لأسر عدد من المسلحين الإيرانيين والأفغان، وأنهم شنوا هجوماً معاكساً استعادوا فيه بعض المناطق.

كما نقل مراسل الجزيرة نت عن "جبهة أنصار الدين" تأكيدها استعادة قريتي رتيان وحردتنين بالكامل.

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