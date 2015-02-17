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مصر تتعاقد على 46 شحنة غاز استعدادا للصيف

17/2/2015
  مصر تتعاقد على 7 شحنات للغاز الطبيعي (غيتي-أرشيف)

في محاولة لتفادي أزمة إنقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم ، وقعت  اليوم الثلاثاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " عقد استيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية اعتباراً من أبريل القادم ولمدة عامينويعد هذا الإتفاق هو الثالث من نوعه منذ بداية العام الجاري  ليصل بذلك عدد الشحنات التي تعاقدت عليها مصر هذا العام إلي 46 شحنة غاز .
يأتي الاتفاق  الجديد ،في إطار مساعي الحكومة المصرية  لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يعاني فيه الشارع المصري من الانقطاع المستمر للكهرباء .
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة إيجاس أن الفترة القادمة ستشهد تباعاً توقيع باقي عقود توريد شحنات الغاز المسال مع الشركات الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها إيجاس .
وأضاف عبد البديع أنه سبق التعاقد على استيراد 6 شحنات من الغاز المسال من مؤسسة سوناطراك الجزائرية خلال عام 2015 و 33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية خلال عامى 2015 – 2016 .
وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع .

 

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