عسكريون يجتمعون بالرياض لتقييم الحرب على تنظيم الدولة

اجتماع لدبلوماسيين في الرياض لبحث الحرب على تنظيم الدولة

أفادت مصادر دبلوماسية أن قادة عسكريين من حول العالم سيجتمعون الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض لتقييم مسار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية .

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن اللقاء الذي يستمر يومين ويأتي استكمالا لمحادثات أجريت سابقا، سيجمع "كل الدول المنخرطة" الى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة بما في ذلك دول الخليج.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "أعتقد أن الاجتماع سيكون بمثابة تقييم عام للوضع الذي نحن فيه ولما يتعين فعله الآن"

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي آخر إن الاجتماع "سيكون أقرب الى لقاء لتبادل المعلومات" وفرصة للتنسيق، وليس منتدى يتم خلاله اتخاذ قرارات حاسمة.

وتتزامن هذه المحادثات التي تجرى على مستوى قادة الجيوش ونوابهم، مع الصعود المثير لتنظيم الدولة في ليبيا بعد ان سيطر على أراض واسعة في العراق وسوريا.

وكثفت الدول العربية غاراتها التي تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية منذ مطلع شباط/فبراير حين وزع التنظيم شريطا يظهر احراق الطيار الاردني معاذ الكساسبة حيا داخل قفص حديدي.

كما نفذت مصر الاثنين سلسلة غارات استهدفت تنظيم الدولة في ليبيا حيث قام التنظيم بقتل 21 قبطيا مصريا ذبحا.