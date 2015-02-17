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دمشق تعيش في ظلام بعد توقف محطات توليد الكهرباء

17/2/2015
  تتعرض الحياة اليومية في سوريا للشلل بسبب التفجيرات التي لا تتوقف (أرشيف)

تعيش مناطق بالعاصمة السورية دمشق في ظلام، إذ توقفت محطات توليدالكهرباء بجنوب دمشق عن عملهاوذلك عقب تعرضها لهجوم وصفته السلطات السورية بالإرهابي.

ونقلت وكالة سانا السورية للأنباء إن خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الكهرباء في جنوب دمشق تعرضت لاعتداء إرهابي، أدى لتوقفها عن العمل. 
وأفاد ناشطون بحسب الوكالة، أن انفجارا وقع في خط الغاز الواصل إلى محطة تشرين الحرارية بالقرب من مطار دمشق الدولي، ما أدى لنشوب حريق هائل.
وأعلنت أمس عدد من قوي المعارضة استهدافها لمطار دمشق الدولي المجاور لمكان الانفجار بصواريخ كاتيوشا، وقالت إنها حققت فيه اصابات محققة.
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرلله كل من يطالبه بالانسحاب من سوريا الى الذهاب الى هناك مع الحزب للدفاع عن لبنان وشعبه كما قال.
 وطالب نصرلله خلال احتفال أقامه الحزب الأثنين كل من  الحكومتين اللبنانية والسورية بالتنسيق في الملف الأمني وفي قضية اللاجئين.

 

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