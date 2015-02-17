أمير قطر يصل للرياض في زيارة رسمية للسعودية

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي في الرياض الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووفد رسمي، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لأمير قطر إلى السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مشاركة الأمير تميم في جنازة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في اليوم نفسه.

وتأتي هذه الزيارة بعد قمتين خليجيتين متتاليتين في الرياض على مدار اليومين الماضيين، الأولى سعودية كويتية أول أمس الأحد جمعت بين الملك سلمان وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والثانية إماراتية سعودية أمس الاثنين جمعت بين الملك سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وتعد القمة السعودية القطرية المرتقبة اليوم هي الثالثة لليوم الثالث على التوالي بالرياض، وسط تقارير تحدثت عن أن أحد أبرز محاورها سيكون العلاقات القطرية المصرية.

ويتوقع مراقبون أن تتناول مباحثات الجانبين مدى التزام قطر باتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي أعلنت خلاله السعودية والإمارات والبحرين أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر" بعد نحو ثمانية أشهر من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".