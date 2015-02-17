أمريكا تدعو لإنشاء شبكة دولية لمحاربة التطرف

أوباما يدعو لإنشاء شبكة دولية لمحاربة التطرف (غيتي)

قررالرئيس الأمريكي استباق نتائج القمة الدولية ضد ما يسمى الإرهاب والتطرف والتي من المقرر أن تبدأ عملهااليوم بواشنطن، بإعلان اعتزامه إنشاء شبكةدولية ضدالتطرف .



وذكر مسؤولون أمريكان لراديو سوا أن هذا القرار يرجع لتوالي ما أسموه الهجمات الإرهابية في باريس وكوبنهاغن وما فعله تنظيم الدولة الإسلامية بالطيار الأردني معاذ الكساسبة وإعدام 21 مصريا قبل أيام .

و من المقرر أن تنعقد اليوم الثلاثاء في واشنطن القمة الدولية ضد الإرهاب والتطرف بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء أمنيين يمثلون نحو 60 دولة.

وجاءت الدعوة للقمة عقب حادث الهجوم على الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو الشهر الماضي والذي أدي لمقتل ل17 شخص.

وقالت مصادر بالبيت الابيض إن القمة تستهدف تسليط الضوء على الجهود المحلية والدولية لمنع المتطرفين، الذين يمارسون العنف في شكل أفراد او جماعات، وضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الدينية، للشراكة مع الحكومات المتضررة من التطرف والارهاب.

ومن جانبه قال وزير العدل الأمريكي اريك هولدر إن الإعداد للقمة كان أسبق لحادث شارلي إبدو، فارتفاع وتيرة القتل على يد جماعة بوكو حرام النيجيرية، ووضع الرهائن الاستراليين في اندونيسيا، والهجوم على البرلمان الكندي كانت وراء الإعداد لهذه القمة

في سياق متصل قالت أشارت مصادر أمريكية إلي أن أجندة القمة اتسعت لتضم إعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقاً ،وإعدام 21 مصرياً في مدينة سرت الليبية، والهجوم على الكنس اليهودي بالدنمارك.

ومن المتوقع أن يصدر عن القمة جملة من القرارات لمواجهة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية .