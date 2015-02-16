10 ملايين زائر لـ"عبدالناصر" و 5 ملايين للسادات

كشفت مكتبة الإسكندرية عن أن الموقع الإلكتروني للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر "حظي" عام 2014 بزيارة 10 ملايين زائر في مقابل "خمسة" ملايين زاروا موقع خلفه الرئيس الأسبق أنور السادات في العام نفسه.

جمال عبد الناصر الرئيس المصري السابق

والمواقع الإلكترونية لمكتبة الإسكندرية متنوعة وتضم مواقع لعبد الناصر والسادات ومحمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية بعد إعلانها عام 1953 وموقع ذاكرة مصر المعاصرة وهو مكتبة رقمية للمواد الثقافية والتاريخية الخاصة بتاريخ مصر منذ بداية حكم محمد علي عام 1805 حتى اغتيال السادات عام 1981.

وقالت المكتبة اليوم الأحد في بيان إن مواقعها الإلكترونية شهدت عام 2014 زيارة 216 مليون زائر وإن موقع "مستودع الأصول الرقمية" وهو "أكبر مجموعة رقمية باللغة العربية" سجل أعلى نسبة للزيارة وبلغت نحو 127 مليون زائر.

وأضاف أن موقع ذاكرة مصر المعاصرة زاره 11 مليونا في حين زار "ستة" ملايين موقع "ذاكرة قناة السويس" الذي يضم مجموعة نادرة من الوثائق والصور والأفلام الخاصة بالقناة منذ بداية الحفر مرورا بالافتتاح عام 1869 حتى تأميمها عام 1956.