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مقاتلات مصرية تقصف مواقع بليبيا ومقتل 7 بينهم أطفال

16/2/2015

في تطور سريع عقب مقتل 12 مسيحيا مصريا، قال بيان عسكري إن مقاتلات مصرية وجهت ضربة لأهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا فجر اليوم الإثنين، وإن الضربة استهدفت معسكرات ومناطق تمركز وتدريب، ومخازن أسلحة وذخائر للتنظيم.

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة في ليبيا إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع عسكرية عدة في محيط مدينة درنة، بشرق بنغازي، بينها مخزن للذخيرة.
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وأضاف المراسل أن القصف أصاب أحد الأحياء السكنية في المدينة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة عدد من الأشخاص. وذكرت مصادر محلية أن الهجمات نفذتها أربع طائرات حربية.

وقال التلفزيزن الليبي إن 7 قتلى بينهم ثلاثة أطفال سقطوا وأصيب 17 آخرين جراء 8 غارات شنتها الطائرات المصرية على ليبيا.

من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة في ليبيا أن الحكومة المنبثقة من المؤتمر الوطني ستصدر اليوم بياناً تدينُ فيه عملية إعدام المسيحيين المصريين على يد تنظيم الدولة الإسلامية.  
وسيتضمن البيان إعلان الحرب على الإرهاب، ويشير إلى أن عملية الإعدام تأتي في سياق مؤامرة لاستدعاء التدخل الأجنبي في ليبيا. 
وسيطالب البيان بتشكيل فريق دولي للتحقيق والتقصي، وربما ستوجَّه الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية لتكون طرفاً فيه.

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