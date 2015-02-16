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مجلس الأمن يدين الحوثيين و يمهلهم أسبوعين للتراجع

16/2/2015
 
مجلس الأمن يدين الحوثيين في اليمن

أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بشأن الأزمة اليمنية و الذي ندد فيه بالإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثيين في اليمن و أمهل القرار الأممي الحوثيين 15 يوما لتنفيذ بنود القرار و إلا سيكون هناك عقوبات سيتخذها المجلس .

طالب القرار في بنوده الحوثيين بتسليم سلاحهم الذي استولوا عليه من قوات الجيش و المقار الأمنية و الأطراف الأخرى كذلك .

و شدد القرار على ضرورة الإفراج عن الرئيس المستقيل عبدربه هادي و رئيس الحكومة كذلك ، و دعا القرار الأممي إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية بكافة بنودها ، وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة  .

و دعا الأطراف اليمنية -وخاصة الحوثيين- للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته و المشاركة في الحوارات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بشكل فعّال.

و أمهل القرار أطراف الأزمة خاصة الحوثيين 15 يوما لتنفيذ القرار ، و قال انه على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن، وحدد 15 يوما قبل اتخاذ خطوات أخرى بينها العقوبات.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي قد دعا أثناء الاعداد للقرار إلى صدوره تحت الفصل السابع للأمم المتحدة والذي يدعو لاتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين إلى انه لم يصدر تحت الفصل السابع ، و لكنه من ناحية أخرى لم يعترف بسلطة الأمر الواقع التي أنشأها الحوثيين و طالبهم بالتراجع و نبذ العنف و العودة للحوار .

كما طالب القرار جميع الدول الأعضاء بـ "الإحجام عن أي تدخل الخارجي في اليمن وإذكاء الصراعات الداخلية ودعم الاستقرار و الانتقال السياسي".

يذكر أن سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قد دعت في كلمتها أمام مجلس الأمن الخميس الماضي، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، لإدانة"الانقلاب (الحوثي) وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالاجراءات أحادية الجانب لفرض الأمر الواقع".

و شددت السفيرة القطرية في كلمتها على ان "ما شهده اليمن في الأسابيع الأخيرة يعتبر انقلاباً على الحكومة الشرعية ونسفاً للعملية السياسية السلمية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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