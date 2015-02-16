قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة عدن

استيلاء الحوثيون على عدد من المؤسسات الحكومية (غيتي)

مازال العنف هو سيد الموقف في اليمن منذ أن استولت جماعة الحوثي على السلطة الشهر الماضي .



فقد شهدت مدينة عدن جنوبي البلاد صباح اليوم الأثنين اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الخاص ومسلحي اللجان الشعبية الجنوبية في مدينة عدن اليمنية، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة أخرين بحسب مراسل الجزيرة



كما اعتقلت قوات الآمن أربعة من عناصر اللجان الشعبة في حين سيطرت اللجان على مقار حكومية واستولت على عدد من العربات والاسلحة التابعة للأمن .

وفي الوقت الذي أمهل فيه مجلس الأمن الحوثيين أسبوعين لإنهاء الانقلاب والإفراج عن الرئيس اليمني عبد ربه عبد الهادي والجلوس على مائدة المفاوضات أعلنت

القوى والأحزاب السياسية اليمنية الذى كان من المقرر مشاركتها في اللقاء الوطني الشامل أمس، دعمها لدعوة مجلس الأمن وجددت رفضها لانقلاب جماعة الحوثي وتمسكها بالشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.



ويرجع إلغاء اللقاء الذي كان مقرر بالأمس إلي رفض بعض فصائل الحراك الجنوبي عقد اللقاء الوطني الذي كان من المقرر أن يجمع كل القوى السياسية والشعبية والبرلمانيين والسلطات المحلية في المحافظات الرافضة لانقلاب الحوثيين

وعلل سنك عبد الرحيم العولقي القيادي في الحراك الجنوبي موقف الفصائل قائلا : نحن أعلنا رفضنا لانقلاب الحوثيين لكن نحن نرفض أن يتم عقد لقاء يضم قوى من المحافظات الشمالية في المناطق الجنوبية.



ورغم إلغاء اللقاء إلا أن القوى السياسية أصدرت بيان دعت فيه إلى تشكيل قيادة إدارية وسياسية وأمنية لكل الأقاليم الرافضة لهذا الانقلاب.

و نقل العاصمة الى مدينة اخرى بدلا من صنعاء، طالما ظلت تحت حكم الحوثيين.

وأشاد البيان بموقف دول مجلس التعاون الخليجي من الأوضاع في اليمن، كما طالب بالتحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذا الانقلاب .