عناصر من الجيش تنتشر في شوارع مصر

عناصر من الجيش المصري تنتشر في محافظات الجمهورية

قامت قوات الجيش المصري بالانتشار في محافظات الجمهورية لمعاونة أجهزة الأمن في مهمة تأمين المواطنين، تنفيذًا لقرارات مجلس الدفاع الوطني بحماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري، صورًا لانتشار عربات وقوات الجيش، مصحوبة ببيان عنوانه "القوات المسلحة تنتشر بمحافظات الجمهورية لمعاونة الأجهزة الأمنية في تأمين المواطنين"، قال فيه "تنفيذًا لقرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، بدأت عناصر من القوات المسلحة في الانتشار في جميع محافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية، والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون".

وأضاف البيان "تم تنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية، ونشر الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية، والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الأمنية بكافة محافظات الجمهورية .

تأتي هذه التحركات بعد ساعات من قيام القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لأهداف في الأراضي الليبية عقب قيام عناصر منتمية لتنظيم الدولة الإسلامية بذبح واحد وعشرين من المصريين الذين تم اختطافهم في ليبيا .

وعلى الصعيد السياسي .. أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية تعليقا على الغارات المصرية شرق ليبيا – إن مصر مارست حقها الشرعي في الدفاع عن مواطنيها في الخارج.

وقال عبد العاطي – إن مصر مارست حقها الشرعي الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في حماية مواطنيها بالخارج بعد الحادث البشع الذي قامت به مجموعة من القتلة والمرتزقة والمجرمين ضد الأبرياء , وأشار إلى أن موقف الحكومة الليبية الشرعية يدعم العمليات المصرية وأن هناك تنسيقا معها.

وأضاف أن هناك تنظيمات إرهابية تسيطر على مناطق شاسعة في ليبيا وهو ما يحتم العمل على الدفاع عن المصالح المصرية وعن المصريين وأشار إلى اتصال موسكو بالقاهرة وتعزيتها واستعداد روسيا لتقديم الدعم لمصر في مجابهة الارهاب , واصفا ذلك بالأمر المهم.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا أكدت فيه حق مصر الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس. وأضاف البيان , أنه قد تم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي بمقر وزارة الخارجية , وإيفاد لجنة قنصلية دائمة , والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا في إطار تقييم الموقف وتداعياته.

كما جاء في البيان أن مصر تطالب دول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة , والذي تشارك فى عضويته, بتحمل مسؤوليتها لدعم مصر السياسي والمادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضي الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين.