"تنظيم الدولة" يبث تسجيلا لإعدام مصريين في ليبا

بث مسلحون يعلنون انتماءهم لـ"تنظيم الدولة" تسجيلا مصورا لعملية إعدام الرهائن المصريين الأقباط "ذبحا" كانوا قد اختطفوا في ديسمبر الماضي.

وكان تنظيم يسمي نفسه " جند الخلافة – ولاية طرابلس " قد بث الخميس الماضي صورا للمختطفين بملابس برتقالية على مقربة من شاطئ البحر. ويُرَجح أن الرهائن تعرضوا للخطف والاحتجاز في محيط مدينة سرت شرق طرابلس.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت الخميس الماضي متابعتها الأنباء المتواترة حول وضع المصريين المختطفين في ليبيا، في إشارة إلى أنباء عن إعدام 21 شخصا من الأقباط المصريين في ليبيا.