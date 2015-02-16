السيسي يدعو لعمل دولي بليبيا ردا على قتل 21 مصريا

عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي لاتخاذ ما وصفه بالتدابير المناسبة تجاه الأوضاع في ليبيا باعتبارها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فيما أدانت جامعة الدول العربية وفلسطين والأردن، جريمة ذبح 21 مسيحيا مصريا على يد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا.

جاءت دعوة السيسي في إطار كلمة مقتضبة وجهها للأمة عبر التليفزيون الحكومي الرسمي فى مصر قبل قليل ، فيما قالت الجامعة في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، "ينعي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس". وأوضحت الجامعة أنها ستصدر بيانا موسعا لاحقا بشأن الحادث، دون أن تحدد موعدا لذلك. من جهته توجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالعزاء الي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الضحايا المصريين الذين أعدمهم تنظيم ‘داعش’ في ليبيا، بحسب بيان عن الوكالة الفلسطينية الرسمية. كما أعلن عباس الحداد في فلسطين لمدة 3 أيام عقب الواقعة البشعة.

من جانبها أدانت الحكومة الأردنية ، ذبح 21 مصريا في ليبيا. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان نشرته الوكالة الرسمية الأردنية، إن "هذا العمل الاجرامي، يؤشر على ان الارهاب اعمى ويثير الحقد والبغضاء بين اتباع الديانات السماوية، ويتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف واخلاقنا العربية الاسلامية". وشدد على وقوف الاردن الى جانب جمهورية مصر الشقيقة والتواصل الدائم معها في مواجهة الارهاب والتطرف أيا كان مصدره.

وفي بيان للرئاسة المصرية، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “شهداء مصر الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم”، معربا عن “خالص التعازي للشعب المصري في مصابه الأليم”، داعيا لاجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني وهو الاجتماع الذي بدأ بالفعل ولم ينتهي حتى الساعة 11.07 تغ. ووفقا للبيان، أعلن السيسي الحداد العام رسميا في البلاد لمدة 7 أيام.

كما استنكر مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق (شرق) ذبح 21 مصريا مسيحيا على يد تنظيم “داعش”، مساء الأحد، والذين اختطفوا في سرت (غرب) في وقت سابق. وفي حديث لوكالة أنباء الأناضول، قال مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمة (ينظم جدول أعمال البرلمان) “نستنكر بشدة الفعل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش بقتل شباب مصريين مسيحيين ذبحا بعد أن اختطفهم في مدينة سرت في وقت سابق”، واصفا الحادث بـ”المؤسف”.

وأضاف مقرر البرلمان الليبي أن “المكان الذي اختطف فيه الأشقاء المصريون هو مدينة سرت الليبية وهي خارجة عن سلطة مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه”، محملا المسيطرين علي سرت ومدن أخرى يتواجد بها داعش مسؤولية الجريمة، في إشارة إلى قوات فجر ليبيا وحكومة الإنقاذ التي تسيطر على مناطق في غرب وجنوب ليبيا منذ أغسطس / آب الماضي.

وتابع قلمة “لما للأمر من أهمية سيكون نقاش الجريمة علي قائمة الأولويات في أجندة جلسة البرلمان غدا الاثنين”، مشيراً إلى أن “البرلمان الليبي سيخرج بموقف موحد غدا يبث في بيان رسمي."،كما أعرب المسؤول الليبي عن “تعازيه الحارة لأهالي الضحايا ولكافة الشعب المصري والحكومة المصرية على مقتل المصريين.

كما أدان الأزهر الشريف ومفتي مصر ذبح 21 مصريا مسيحيا على يد عناصر تنظيم داعش في ليبيا، واعتبرا أن الحادث “عمل إجرامي وجريمة نكراء ومرتكبوها استحقوا لعنة الله ومصيرهم جهنم”.

و قال الأزهر الشريف إنه تلقَّى “العمل الإجرامي البشع الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي من إعدام مجموعة من أبناء مصر الأبرياء ببالغ الحزن والأسى”.

وأضاف الأزهر في بيان له أن “هذا العمل البربري الهمجي لا يمت بصلة إلى دين من الأديان ولا عرف من الأعراف الإنسانية، ولا ينمُّ إلا عن نفوس مريضة تحجرت قلوبها فذهبت تعيث في الأرض فسادًا تقتل وتسفك النفوس البريئة دون حق”.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بالقيام بواجبه في تعقب قوى التطرف والإرهاب، وتقديمهم للعدالة، والقصاص العاجل منهم، داعيًا المصريين جميعًا إلى التيقظ والحذر والوقوف صفًّا واحدًا في وجه الإرهاب الأسود الذي يعيث في الأرض فسادًا.

وتقدم الأزهر بعزائه ومواساته لبابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، وأهالي ضحايا “الحادث الإرهابيِّ الجبان”، مع الدعاء لهم بالصبر والسلوان من جانبه، أدان شوقي علام مفتي مصر الحادث، قائلا في في تصريحات صحفية مساء اليوم إنه “بإقدام هؤلاء الهمج على هذه الفعلة النكراء قد استحقوا لعنة الله وغضبه عليهم ومصيرهم جهنم وساءت مصيرًا”.

ووجه مفتي الديار المصرية نداء إلى جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها ضرورة التصدي بكل حزم لهؤلاء المجرمين الذين تتبرأ من أفعالهم كافة الأديان السماوية، وأن “يتعاونوا مع الجهات المختصة من أجل القضاء على هذا السرطان الفكري الداهم الذي يهدد بلادنا وأوطاننا”.

وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مساء الأحد، إعدام تنظيم “داعش” في ليبيا 21 مسيحيا مصريا مختطفا ذبحا.