الجيش المصري ينفذ ضربة جوية بليبيا ردا على ذبح مصريين هناك

مشاهد من اعدام مصريين اقباط بليبيا

قال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أذاعه التليفزيون المصري "إن مصر وجهت فجر اليوم الاثنين ضربة جوية مركزة ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بعد يوم من نشر مقطع فيديو يظهر قيام التنظيم بذبح 21 شابا مسيحيا مصريا".



وكان تنظيم الدولة قد بث مساء أمس الأحد تسجيلا مصورا يظهر مقاتليه وهم يعدمون 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا.



وجاء في البيان "قامت قواتكم المسلحة المصرية فجر اليوم الاثنين بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تدريب ومخازن وذخائر تنظيم داعش الارهابي بالأراضي الليبية" على حد وصفهم .



و أضاف البيان "و قد حققت الضربة أهدافها بدقة وعادت نسور قواتنا الجوية إلى قواعها سالمة."



و كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمة تلفزيونية مساء أمس الأحد إن مصر تحتفظ بحق الرد "وبالأسلوب وبالتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة المجرمين المتجردين من أبسط قيم الانسانية."



من ناحية أخرى أدانت واشنطن ذبح الرهائن الاقباط في ليبيا و وصفتها ب "الدنيئة والجبانة" التي ارتكبها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية بحق 21 قبطيا مصريا اعدمهم التنظيم الجهادي ذبحا وبث الاحد شريط فيديو يصور وقائع عملية الاعدام.



وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان ان "الولايات المتحدة تدين الجريمة الدنيئة والجبانة التي ارتكبها بحق 21 مواطنا مصريا في ليبيا ارهابيون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية".



هذا و قد توجه وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة لبحث مكافحة الإرهاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين متوجها على رأس وفد إلى ألمانيا في طريقه إلى واشنطن في زيارة للولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام لبحث مكافحة الإرهاب.



وذكر أحد أعضاء الوفد قبل مغادرته: "سيشارك شكري في المؤتمر الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والذى دعت إليه واشنطن عقب الهجوم على مقر مجلة شارلي ايبدو الفرنسية والمقرر عقده بعد غد الأربعاء".

من ناحية أخرى أدان مصدر مسئول بتحالف دعم الشرعية حادثة ذبح المصريين و حمل المسئولية كاملة لعبدالفتاح السيسي لما وصفه بتقاعسه عن أداء واجباته لحماية المصريين ، و حذر في ذات الوقت من " توريط مصر في مغامرات خارج أراضيها".