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مصر: مقتل شرطى وإصابة ثلاث في هجوم مسلح

15/2/2015
                        تطويق الطرق المؤدية لموقع الحادث (صورة ارشيفية-غيتي)

قالت الشرطة المصرية إن مجندا قتل وأصيب 3 آخرون، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح على كمين أمني بمدنية بنها في محافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح محمود يسري مدير أمن القليوبية، أنه تلقى إخطارا يفيد بتعرض قوة أمنية من تأمين الطرق والمنافذ لإطلاق نيران كثيف من مجهولين، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 3″
ولم تشر الأنباء حتى الأن إلي القبض على مرتكبي الحادث
في سياق متصل انفجرت صباح اليوم عبوتين ناسفتين على شريط السكة الحديد الواصل بين القاهرة والإسكندرية  مما أدي لتعطيل الطريق أكثر من ساعتين

 

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