مصر: صحفيون منسيون خلف القضبان وآخرون أمام القضاء العسكري

صحفيين مصريين سجناء

مع فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين في مصر والتي ستجري يوم 6 مارس المقبل، وهي أول انتخابات تجري في ظل سلطة الانقلاب العسكري برزت قضية الصحفيين السجناء أو المحالين للقضاء العسكري كإحدى اهم القضايا والتحديات التي تواجه المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس سواء خلال فترة الداعية الانتخابية او عقب إعلان النتيجة.

وزاد الأمر سخونة بعد الإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية ( أحدهم بعفو رئاسي وهو بيتر جريست، والآخرين بقرار قضائي وهما باهر محمد ومحمد فهمي) والجدل الذي صاحب تنازل محمد فهمي عن جنسيته المصرية كثمن لحريته.

ويقبع حوالي مائة صحفي ومراسل تليفزيوني في السجون المصرية سواء تنفيذا لأحكام قضائية أو أوامر حبس احتياطي وفقا لتقديرات المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، في حين تقدر منظمات أخرى العدد باقل من ذلك، ومرجع هذا التباين هو المعايير المعتمدة لتوصيف الصحفي، حيث تعتمد اللجنة الدولية لحماية الصحفيين معيارا متشددا يقصر صفة الصحفي على العاملين في مؤسسات اعلامية شريطة ان يكون قد قد قبض عليه بسبب ممارسة عمله وبتكليف من مؤسسته، في حين يعرف مركز حماية الصحفيين في عمان( مختص بالمنطقة العربية) الصحفي بأنه من يمارس مهمة نقل الأخبار وفقا لمعايير المهنة، بينما تستخدم منظمة مراسلون بلا حدود معيارا أكثر رحابة باعتبار كل من يعمل في مهنة نقل الأخبار صحفيا سواء كان يعمل لصالح مؤسسة أو يعمل بشكل حر الخ، وهو المعيار الذي يعتمده المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير.

لم ينل هؤلاء السجناء الصحفيين الاهتمام المناسب من نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات الاعلامية في مصر مثل نقابة الإعلام الإلكتروني أو نقابة الصحفيين الإلكترونيين، أو نقابة العاملين في الصحافة والطباعة، وربما كان السبب في ذلك هو أجواء الخوف التي تنتاب هذه النقابات من قمع السلطة، وتتعلل نقابة الصحفيين بتشكيلها الحالي بأن غالبية السجناء ليسو أعضاء بها، ورغم وجود حوالي عشرة من بين السجناء أعضاء بجداول نقابة الصحفيين إلا ان النقابة اكتفت بارسال مندوب عنها لحضور التحقيقات فقط وهو إجراء قانوني يشترطه قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لبدء التحقيق مع اي صحفي، ولم يلمس الصحفيون اهتماما من النقابة يتعدى هذا الحضور في التحقيقات الى مطالبة مكتوبة أو شفاهية للسلطات بالإفراج عنهم على عكس تراثها الممتد عبر العقود الماضية حيث كانت النقابة تسارع لدعم اي صحفي يحبس أو يعتقل حتى لو لم يكن عضوا بها.

ومع فتح باب الترشيح يوم السبت 14 فبراير بدأت قضية الصحفيين السجناء تشق طريقها إلى حديث المرشحين ، وظهرت دعوات متصاعدة لاعتبار قضيتهم قضية مركزية من قضايا المهنة في الوقت الحالي، حيث بدا الكثير من الصحفيين يشعرون بمخاوف الحبس بمن فيهم من يعملون في مؤسسات قريبة من السلطة.

لم يقتصر الأمر على مجرد الحبس أو الإحالة للقضاء المدني بل تعداه إلى القضاء العسكري فقبل يومين أحالت السلطات المصرية الصحفي محمد مدني مراسل قناة مصر 25 بالإسكندرية للقضاء العسكري بعد مرور ما يقرب من عام على حبسه ( قبض عليه في 16 مارس 2014)، وقد أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرضه للتعذيب ضربا وصعقا بالكهرباء أيضا في مقر مديرية أمن الإسكندرية، علما ان مدني هو شقيق أحد قتلى فض اعتصام رابعة، وشقيق أحد المصابين ايضا، كما أحالت الصحفي عبد الرحمن شاهين من صحيفة الحرية والعدالة إلى القضاء العسكري، رغم انه محبوس بالفعل بحكم محكمة عادية لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقد أطلقت أسرته نداء استغاثة لحمايته مما يتعرض له من تعذيب تسبب في غيابه عن الوعي أكثر من مرة في حجز قسم شرطة فيصل بالسويس الذي نقل إليه من محبسه الأصلي تمهيدا لإحالته لمحكمة عسكرية، وأحالت النيابة العسكرية الكاتب المتخصص في الشئون الأسرية وعضو الإتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة محمود فتحي القلعاوي للمحكمة العسكرية التي نظرت أولى جلسات قضيته يوم 9 فبراير الماضي، وكانت قوات الأمن قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 أكتوبر الماضي، ثم قامت بترحيله غلى موطنه في بني سويف حيث ظل محتجزا حتى الآن.

وتاليا قائمة بالصحفيين والإعلاميين السجناء حاليا وفقا للمرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير

1.مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد)

2.محسن راضي (مجلة الدعوة -وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب)

3.إبراهيم الدراوي (جريدة آفاق عربية- مدير المركز الفلسطيني للدراسات)

4.مسعد البربري (مدير قناة أحرار 25)

5.هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع)

6.حسن القباني (جريدة الكرامة)

7.أحمد سبيع (مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة)

8.عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية بماسبيرو سابقا)

9.عماد أبوزيد (مؤسسة الأهرام)

10.سعيد ابوحج (مصور صحفي ومدير مركز إعلام سيناء)

11.علي عبد العال (رئيس تحرير موقع إسلاميون)

12.سامحي مصطفى (شبكة رصد)

13محمد علي حسن (جريدة النهار- قناة مصر الآن)

14.عبدالله الفخراني (شبكة رصد)

15.محمد مدني (مراسل قناة مصر25)

17.محمد صلاح (جريدة الشعب الجديد)

18.إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون)

19.عمر عبدالمقصود (موقع مصر العربية)

20.خالد حمزة (رئيس تحرير موقع إخوان ويب)

21.محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة)

22.أحمد أبوزيد الطنوبي (الحرية والعدالة)

23.محمد اليماني (جريدة الحرية والعدالة)

24.عبدالرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة)

25.حسام عيسي (جريدة الحرية والعدالة)

26.حسن خضري (مراسل قناة مصر 25)

27.نورا راشد (جريدة الجمهورية)

28.خالد حمدي (قناة مصر 25)

29.أحمد لاشين (مراسل قناة مصر 25)

30.خالد عبد العزيز (مراسل قناة مصر 25)

31.جمال العالم (مراسل قناة مصر 25)

32.أسامه عزالدين (مصور قناة مصر 25)

33.محمد حجازي (قناة مصر 25)

34.محمد العادلي (مراسل قناة أمجاد)

35.حسن إبراهيم البنا (مصور حر)

36.محمود جاد (مصور حر)

37.علياء عواض (شبكة رصد)

38.عبدالرحمن سيد مصطفى (شبكة نبض الإخبارية)

39.عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى)

40.محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد)

41.إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد)

42.خالد عبدالرؤف سحلوب (مراسل حر)

43.أحمد جمال زيادة (شبكة يقين)

44.سيد موسى (قناة امجاد)

45.عمران عاشور أحمد (مراسل حر)

46.أحمد خميس (مراسل حر)

47.محمد رضا (مصور حر)

48.أحمد علي النجار (مصور حر)

49.محمد سليمان (مصور حر)

50.خالد جنيدي (مصور حر)

51.محمد مأمون (مراسل قناة أحرار25)

52.كريم مصطفى السيد (قناة الشباب)

53.عمر أحمد (مصور حر)

54.كريم شلبي (المصدر)

55.عبدالله شوشة (قناة أمجاد)

56.بكري عبد العال (جريدة الراية)

57.أشرف محمود خليفة (جريدة الحرية والعدالة)

58.محمد حمدي رسل الله (مراسل حر)

59.أحمد عبد الحميد عواد (مراسل حر)

60.عبدالرحمن لبيب هندية (مراسل حر)

61.سامح البلاح (الشرق الأوسط)

62.أحمد فؤاد السيد (موقع كرموز)

63.صهيب محمد (مراسل حر)

64.وائل الحديني (مراسل حر)

65.أحمد علي النجار (مراسل حر)

66.إبراهيم طلحة (مراسل حر)

67.محمود جمال عثمان (مراسل حر)

68.محيي قاسم عبدالجواد (مراسل حر)

69.محمد مصطفى عبدالناصر (مراسل حر)

70.احمد محرم عبدالسلام (مراسل حر)

71.عبدالرحمن محمد احمد (مراسل حر)

72.محمد عبدالنبي عبدة (مراسل حر)

73.محمد رجب (مراسل حر)

74.مصطفي بان (مراسل حر)

75.مصطفى مديح حلمي (مراسل حر)

76.سامح محمد بكري (مراسل حر)

77.أحمد محرم (مراسل حر)

78.عبدالله جمال مفتاح (مراسل حر)

79.أحمد خميس خضر (مراسل حر)

80.بلال عبدالله أحمد (مراسل حر)

81.عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ (مراسل حر)

82.أحمد خميس عبدالقوي (مراسل حر)

83.كرم عبدالله (مراسل حر)

84.حذيفة محمد (مراسل حر)

85.أنس محمد القاضي (مراسل حر)

محمد أحمد شحاتة (مراسل حر)

87.أسامة هاشم محمد (مراسل حر)

88.محمد حسام الكفراوي (مراسل حر)

89.عمر محمد الصاوي (مراسل حر)

90.طارق محمد محروس (مراسل حر)

91.محمد فوزي الجداوي (مراسل حر)

92.هشام شوشان (بوابة القاهرة)

93.بلال كمال عبدالعال (مراسل حر)

94.عمار سمير عبدالغني (مراسل حر)

95.إسماعيل محمود الجندي (مراسل حر)

96.سمر حسن (موقع مبتدأ)

97.محمد عز الدين (مراسل حر)

98.محمد أحمد العمده (مراسل حر)

99.صهيب اليوسفي (مراسل حر)

100.عادل الحداد (مصور حر)