البث الحي
منوعات

مجلس التعاون الخليجي يدعو لتطبيق الفصل السابع على الحوثيين

14/2/2015

إثر موقف خليجي متجدد لرفض الانقلاب الحوثي في اليمن, دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي عٌقد في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية, دعوا إلى إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع مؤكدين تمسكهم بالسلطة الشرعية ممثلة في الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورفضهم لما يسميه الحوثيون بالإعلان الدستوري

وقال رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر إنه يتعين على دول مجلس التعاون وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن.

 وكان مراسل الجزيرة في نيويورك قد علم  أن المشاورات التي بدأت قبل أيام في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن.

وتطالب مسودة المشروع جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن بالإضافة إلى المطالبة بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

والفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة هو فصل يتعلق بما يمكن أن يُتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به؛ وعلى ضوء قرار مجلس الأمن بفرض الفصل السابع على أي دولة, يقوم بعض أعضاء الأمم المتحدة أو كل أعضائها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن ويشمل ذلك استخدام القوة.

 

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)