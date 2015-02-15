مؤسسة قطر تنظيم مسيرة تضامنية مع ضحايا نورث كارولاينا

ضياء بركات (الثاني من اليسار) وزوجته وأختها قبل أيام من مقتلهم (وكالات)

تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم الأحد مسيرة جماهيرية استنكارا للجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها 3 طلاب أمريكيين مسلمين في "تشابل هيل" بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وتضامنا مع عائلاتهم بحسب بيان المؤسسة

كما دعت المؤسسة للتبرع للصندوق الخيري الذي أسسه ضياء بركات، الذي قضى في الجريمة، وهو صندوق يهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.

وكان العمل الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي، قد أودى بحياة الشاب الأمريكي من أصول سورية ضياء بركات، وزوجته، يسر أبو صالحة(21عاما)، وشقيقتها رزان (19عاما)

ووصفت المؤسسة الجريمة بالمروعة، و لها أثر بليغ على مجتمع مؤسسة قطر بشكل خاص، إذ أن الجهود الأكاديمية والإنسانية التي بذلها الضحايا خلال حياتهم القصيرة تتلاقى مع رسالة وأهداف المؤسسة، الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ودعم التعليم وتنمية المجتمع .