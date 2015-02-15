البث الحي
منوعات

مؤسسة قطر تنظيم مسيرة تضامنية مع ضحايا نورث كارولاينا

15/2/2015
                     ضياء بركات (الثاني من اليسار) وزوجته وأختها قبل أيام من مقتلهم (وكالات)

تنظم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم الأحد مسيرة جماهيرية استنكارا للجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها 3 طلاب أمريكيين مسلمين في "تشابل هيل" بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وتضامنا مع عائلاتهم بحسب بيان المؤسسة

كما دعت المؤسسة للتبرع للصندوق الخيري الذي أسسه ضياء بركات، الذي قضى في الجريمة، وهو صندوق يهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.

وكان العمل الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي، قد أودى بحياة الشاب الأمريكي من أصول سورية ضياء بركات، وزوجته، يسر أبو صالحة(21عاما)، وشقيقتها رزان (19عاما)

ووصفت المؤسسة الجريمة بالمروعة، و لها أثر بليغ على مجتمع مؤسسة قطر بشكل خاص، إذ أن الجهود الأكاديمية والإنسانية التي بذلها الضحايا خلال حياتهم القصيرة تتلاقى مع رسالة وأهداف المؤسسة، الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ودعم التعليم وتنمية المجتمع .

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)