ساينس: سكان التبت وشعب الهان ينتميان لأصل واحد

سكان التبت على غلاف ساينس

تحت عنوان "سكان التبت" خصصت مجلة "ساينس" الأمريكية غلافها لتتبع أثر أول من سكن التبت من الجماعات البشرية، عبر مجموعة من الدراسات الحديثة التي تدور حول خريطة الجينات، واللقى الآثارية.

تقول مجلة ساينس الأمريكية: من هم سكان التبت؟ النتائج الجديدة في مختلف المجالات تعيد صياغة الأفكار حول كيفية استيطان البشر هضبة التبت الباردة المرتفعة الجافة، إحدى أكثر البيئات التي استوطنها البشر وعورة. وكالعديد من القضايا المتعلقة بالجغرافيا والهجرة، فإن غزو "سقف العالم" في عصور ما قبل التاريخ له مدلول سياسي.

وتضيف المجلة: سلسلة النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا، كانت هي البداية لكشف الغموض الذي يحيط بالرواد الأوائل لهضبة التبت القاسية قليلة الأكسجين. وتظهر الأدلة الأثرية أن البدو الرحل كانوا يتجولون حول وديان الأنهار، تقريبا في الوقت نفسه الذي وصل فيه الإنسان الحديث إلى آسيا. وهم لم يأتوا من الشرق، حيث قلب الصين، فحسب، ولكن من الغرب والجنوب أيضا.

وتستدرك ساينس: ولكن أي من تلك الجماعات استقر في النهاية على سقف العالم، وأصبحت هي سكان التبت في الوقت الحاضر؟ بحثا في المرتفعات عن حقيقة الخلافات حول العلاقة التاريخية بين التبت الصين، وجدت الحكومة الصينية، حسب النتائج الأخيرة، أن سكان التبت وشعب الهان الصيني ربما يكونان قد انحدرا من سلف مشترك، وأنهما افترقا فقط قبل بضعة آلاف مضت من السنوات.

وتؤكد مجلة ساينس أن: الأدلة تشير إلى صورة معقدة ودقيقة في توضيح الاختلافات، مومئة إلى أن البدو الرحل الذين غامروا بالتجوال فوق الهضبة عبر آلاف من سنوات التكوين الأولى، قادمين من جميع أنحاء آسيا، تركوا بصمة وراثية كبيرة على سكان التبت اليوم.