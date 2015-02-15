البث الحي
منوعات

ردا على المذبحة.. الألتراس للداخلية: نحن أو أنتم بالملاعب

15/2/2015

 
 ألتراس وايت نايتس يتوعد الداخلية

مازالت ردود الفعل الواسعة والعنيفة تتوالى منذ وقوع مذبحة ستاد 30 يونيو التي حدثت يوم 8 فبراير الجاري وراح ضحيتها 21 مشجعا من جماهير الزمالك" ألتراس وايت نايتس" بعد أن أعلن الألتراس تصعيده ضد وزارة الداخلية وتهديدها إذا لم تتخذ قرارا بعدم دخول ملاعب الكرة مرة أخرى قائلين : نحن أو أنتم   . 

وقد أصدرت الرابطة بيانا أمس نشرته على صفحتها الرسمية بموقع" فيس بوك" وجهت فيه تهديدا واضحا وصريحا للداخلية بالتصعيد ضدها إذا ما لم تعتزل التواجد بالمدرجات..

وجاء نص البيان على النحو التالي: "ولذلك فنحن نعلنها الأن أمام الجميع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نرفض وجودكم في المدرجات المصرية، نعم هو ما فهمتموه.. نحن نرفض تواجد أفراد وزارة الداخلية في المدرجات المصرية، كفانا إهمال للسبب الرئيسي في كل مشاكل المدرجات المصرية، الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات فيمكنهم رؤية العديدة من مباريات الصالات التى حضر فيها الآلاف من الجماهير بدون فرد أمن واحد ومرت المباريات جميعا بسلام اكبر بكثير من مباريات قام بتأمينها الالاف من افراد الشرطة. المعادلة بسيطة.. غيابكم يعنى مرور المباريات تباعا بسلام دون حدوث اى مشكلة.. المشهد لم يعد يحتملنا معاً، إما نحن أو أنتم، ولأن الكرة للجماهير وحدها وليست لإمتاع الداخلية، فنحن نعلنها بأن تلك المدرجات لم تعد حِلٌّ لكم، ولن ترحب بكم مرة أخرى، فالمدرجات لجماهيرها، والكرة للجماهير، كل الجماهير، ونحن حِلٌّ بها

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه إثنان من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بإستقالتيهما وهما مصطفى عبد الخالق وأحمد سليمان.. .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)