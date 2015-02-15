ردا على المذبحة.. الألتراس للداخلية: نحن أو أنتم بالملاعب

ألتراس وايت نايتس يتوعد الداخلية

مازالت ردود الفعل الواسعة والعنيفة تتوالى منذ وقوع مذبحة ستاد 30 يونيو التي حدثت يوم 8 فبراير الجاري وراح ضحيتها 21 مشجعا من جماهير الزمالك" ألتراس وايت نايتس" بعد أن أعلن الألتراس تصعيده ضد وزارة الداخلية وتهديدها إذا لم تتخذ قرارا بعدم دخول ملاعب الكرة مرة أخرى قائلين : نحن أو أنتم .

وقد أصدرت الرابطة بيانا أمس نشرته على صفحتها الرسمية بموقع" فيس بوك" وجهت فيه تهديدا واضحا وصريحا للداخلية بالتصعيد ضدها إذا ما لم تعتزل التواجد بالمدرجات..

وجاء نص البيان على النحو التالي: "ولذلك فنحن نعلنها الأن أمام الجميع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نرفض وجودكم في المدرجات المصرية، نعم هو ما فهمتموه.. نحن نرفض تواجد أفراد وزارة الداخلية في المدرجات المصرية، كفانا إهمال للسبب الرئيسي في كل مشاكل المدرجات المصرية، الشرطة عاجزة عن تأمين المباريات فيمكنهم رؤية العديدة من مباريات الصالات التى حضر فيها الآلاف من الجماهير بدون فرد أمن واحد ومرت المباريات جميعا بسلام اكبر بكثير من مباريات قام بتأمينها الالاف من افراد الشرطة. المعادلة بسيطة.. غيابكم يعنى مرور المباريات تباعا بسلام دون حدوث اى مشكلة.. المشهد لم يعد يحتملنا معاً، إما نحن أو أنتم، ولأن الكرة للجماهير وحدها وليست لإمتاع الداخلية، فنحن نعلنها بأن تلك المدرجات لم تعد حِلٌّ لكم، ولن ترحب بكم مرة أخرى، فالمدرجات لجماهيرها، والكرة للجماهير، كل الجماهير، ونحن حِلٌّ بها

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه إثنان من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بإستقالتيهما وهما مصطفى عبد الخالق وأحمد سليمان.. .