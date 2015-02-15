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جهاز يشبه القبعة لعلاج سرطان المخ

15/2/2015
 

كشف العلماء عن جهاز يسمى ب "نوفو تي تي أف- 100 إيه" والذي يعرف في أوساط الباحثين باسم "القبعة المضادة للسرطان" قد يكون طوق النجاة لمرضى أورام المخ.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير لها اليوم إن التجارب الأولية للجهاز تشير إلى أنه يزيد من فرصة بقاء المريض عامين على قيد الحياة بعد الإصابة بالمرض بنسبة تزيد على 50 بالمائة.

واعتبر الباحثون أن القبعة المتصلة بجهاز بطارية، والتي جرى تطويرها على مدى 14 عاما علاج فعال للسرطان لا يتطلب جرعات من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو الجراحة.

وقالت شركة "نوفوكير" المصنعة للجهاز إنه يعالج المريض من السرطان وهو يمارس أنشطته الحياتية العادية مثل التسوق أو غير ذلك، ولم تثبت بعد مدى كفاءة الجهاز ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى فاعليته.

وتعمل القبعة عن طريق منع الخلايا السرطانية من الانقسام عن طريق انبعاث مجال شبيه بالموجات الكهربائية في المخ.

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