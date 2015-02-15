تنظيم الدولة يعلن إعدام 21 مسيحيا مصريا فى طرابلس بليبيا

فيديو يظهر عملية إعدام 21 مسيحيا مصريا فى طرابلس بليبيا (غيتي-أرشيف)

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا مساء اليوم الأحد إعدام 21 مواطنا مسيحياً مصرياً، كانوا مختطفين في ليبيا منذ عدة أيام، في مقطع فيديو تم نشره تحت اسم "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب".

ونشر التنظيم بعض الصور يظهر فيها ذبح بعض المخطوفين، كما نشر صورا لمياه البحر وقد تحولت الي اللون الأحمر بعد أن اختلطت بالدماء. وكان تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا، تنبي اختطاف 21 مسيحيًا مصريًا من العاملين بالجماهيرية الليبية، وأظهرت صورًا، وهم بملابس الإعدام باللون البرتقالي، على غرار الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذى قام التنظيم بحرقه قبل أيام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نقيب الصيادين المصريين اختطاف 21 صيادا مساء السبت على يد قوات مسلحة ليبية ليرتفع بذلك عدد المصريين المختطفين في ليبيا إلي 41 مصريا.

وبين مناشدة أهالي الأقباط والصيادين للمسئولين المصريين بالتدخل للإفراج عن ذويهم، خرجت وزارة الخارجية معلنة على لسان المتحدث باسمها بدر عبد العاطي بأن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي للوقوف على حقيقة اختطاف 21 صيادا مصريا مساء السبت على يد قوات مسلحة ليبية، وتابع أنه حتي الأن لم ترد تفاصيل واضحة عن مصير الصيادين.

وفي الوقت ذاته نفى عبد العاطي حصول الخارجية على معلومات تؤكد صحة إعدام الأقباط المصريين المحتجزين لدي تنظيم الدولة الإسلامية.



وتداول أحد المواقع الأسبوع الماضي صورا منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية بليبيا تضم 20 مصريا قبطيا ،يرتدون ملابس الإعدام ولم يتضح بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم من عدمه.



وبينما نددت الولايات المتحدة بحادث خطف الأقباط قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تتابع أزمة هؤلاء المصريين المختطفين في ليبيا بشكل وثيق مشيرا الى اتصالات أجراها مع وزراء خارجية دول غربية وعربية لإعداد الساحة لأي احتمالات.



وأضاف شكري أن مصر لن تتخذ قرارا بتدخل عسكري في ليبيا في ظل أي ضغوط ودون دراسات وتقييم دقيق للموقف.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إن الدولة تسخّر كل جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة موقف وضع المصريين المختطفين في ليبيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية السبت.

وتحاول السلطات المصرية احتواء غضب أهالي المختطفين حيث استقبل رئيس الوزراء ابراهيم محلب وفدا يمثلهم وقررت السلطات صرف إعانة شهرية قدرها 1200 جنيه مصري لكل أسرة.