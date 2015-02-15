تصاعد الصراع بين "القاعدة" و"الحوثيين" باليمن

في تطور جديد للصراع باليمن بين "القاعدة" والحوثيين، أفادت مصادر بسقوط مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة اليمنية بالكامل في يد تنظيم القاعدة، بينما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أن أفراد الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء من عناصر الاستخبارات الأمريكية "القاعدة".

وذكرت صحيفة "اليمن اليوم" أن مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن سقطت بالكامل في أيدى تنظيم القاعدة, وأن عناصر التنظيم عادت أمس إلى مقر قيادة اللواء 19 الذى سيطروا عليه يوم الخميس الماضي وأحرقوه كما أحرقوا مبنى قوات الامن المركزي والأمن العام بعد الاستيلاء على الأسلحة فيهما.

وقالت مصادر عسكرية وقبلية بالمديرية قولها "إن عناصر القاعدة تجولت في المديرية بسياراتهم وأسلحتهم في الشوارع", وأشارت إلى أن عناصر تنظيم القاعدة مدعومة بعناصر قبلية مسلحة معادية للحوثيين كانت قد اقتحمت مقر اللواء وفجرت البوابة بسيارة مفخخة مما أدى الى مقتل 7 جنود منهم ضابط أمن اللواء وأصيب العشرات قبل تدخل وساطات قبلية لإخراج قائد اللواء والجنود من المعسكر.

وقد قامت عناصر القاعدة بنقل معدات عسكرية ثقيلة من قيادة اللواء إلى مديرية الصعيد المعقل الرئيسي لأمير ولاية شبوة فيما وصلت الكمية الأكبر من الأسلحة إلى محافظة مأرب حيث تتواجد عناصر القاعدة المدعومة من القبائل لمنع دخول الحوثيين لمأرب.

وأكدت مصادر قبلية في محافظة البيضاء وسط اليمن أن رجال القبائل تمكنوا من استعادة السيطرة على جميع النقاط والمواقع في منطقة ذي ناعم التي كانت تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين.

وقالت المصادر إن حشودا كبيرة من قبائل يافع وشبوة ومأرب وصلت أمس محافظة البيضاء لمساندة رجال القبائل وقامت بالهجوم من عدة محاور علي تجمعات الحوثيين فقتلوا وأسروا العشرات منهم وأسقطوا كافة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون قبل يوميين، وتوقعت المصادر ان تشهد الساعات القادمة معارك عنيفة وسط تقدم القبائل حتي يتم تطهير البيضاء كاملا من مسلحي الحوثي .

ومن ناحية أخرى أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أن افراد الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء من عناصر الاستخبارات الأمريكية المسماة "القاعدة"، وذكر الموقع الرسمي لأنصار الله أنه تم دحر العناصر التكفيرية من المديرية بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات أمس وذلك بعد أيام قليلة من تطهير الجيش واللجان الشعبية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة وعدد من المديريات التي كان تنظيم القاعدة يتمركز بها.

وأضاف الموقع أنه تم تفكيك 6 عبوات ناسفة كانت قد زرعتها عناصر تكفيرية على الطريق العام في مديرية الزاهر غرب محافظة وكانت الجبال المحيطة بمديرية الزاهر بالمحافظة قد شهدت مواجهات عنيفة أمس بين قوات الجيش والحوثيين من جهة وعناصر القاعدة والقبائل من جهة أخرى لمنع تقدم الحوثيين في المديرية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة مما أدى الى مقتل 8 من القاعدة وجندي يمنى و3 من الحوثيين وتدخلت وساطات قبلية لوقف الاشتباكات واجتمعت القبائل في مديرية الزاهر وقررت عدم السماح للحوثيين بالمرور في اتجاه المديرية.

وتشهد محافظة البيضاء منذ عدة أيام اشتباكات بين الحوثيين من جهة وبين القبائل المدعومة من القاعدة من جهة أخري, في محاولة للسيطرة على المحافظة بعد دخول قوات من الجيش واللجان الشعبية للحوثيين في المحافظة الاسبوع الماضي ولكن لم يمض يوماً إلا وهاجمت القبائل مواقع الحوثيين مما أدى الى مقتل أكثر من 30 منهم حسب مصادر قبلية ولم يعلن الحوثيون شيئا عن هذه الاشتباكات.