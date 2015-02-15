الأردن: حكم بحبس نائب مراقب الإخوان عاما ونصف العام

زكي بن أرشيد -نائب مراقب الإخوان المسلمين بالأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، حكما بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة الإساءة للعلاقات مع الإمارات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

ووجه بني أرشيد نقدا شديد للأمارات في نوفمبر الماضي عقب ،تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه.