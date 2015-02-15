إصابة متظاهرَيْن برصاص الأمن اليمني بمدينة عدن

أفاد مراسل الجزيرة بإصابة متظاهرين اثنين برصاص الأمن اليمني في منطقة كريتر بمدينة عدن، وقد أطلق الأمن النار في الهواء لتفريق متظاهرين من أنصار قوى الحراك الجنوبي نظموا مسيرة رافضة لعقد لقاء لمعارضي انقلاب الحوثي كان يُفترض عقده اليوم في المدينة.

وجاء هذا بعد قرار السلطات المحلية في عدن تأجيل عقد اللقاء الوطني الشامل للمحافظات اليمنية الرافضة لانقلاب الحوثي.

وكان برلمانيون وقادة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ووزراء سابقون قد وصلوا إلى المحافظة في وقت سابق للمشاركة في المؤتمر قبل إعلان تأجيله.

يذكر أن عدة فصائل في الحراك الجنوبي كانت أصدرت بيانات رفضت فيها انعقاد المؤتمر بحجة مشاركة محافظات يمنية شمالية فيه.

كما دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي مجلسَ الأمن إلى استصدار قرار تحت الفصل السابع ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن.

وفي التطورات الميدانية اليمنية تحشد القبائل مسلحيها في محافظتي أبين ولحج لصد أي محاولة توغل لمسلحي الحوثي.

من جهتهم، انتقد الحوثيون باليمن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة اليمنية الراهنة.

وقال محمد عبد السلام المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين "إن بيان وزراء خارجية دول المجلس الرافض للإعلان الدستوري لا يضيف جديدا في موقف هذه الدول, لأنه سبق وأصدروا مثله وأكثر منه في والشعب اليمني يعرف تماماً أن مواقف بعض هذه الدول نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة".