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هاشتاغ "نهائي كأس ولي العهد" يتصدر تويتر السعودية

14/2/2015
 الأهلي السعودي يحرز لقب كأس ولي العهد

لقي هاشتاغ #نهائي_كأس_ولي_العهد تداولا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد إحراز فريق الأهلي السعودي لقب كأس ولي العهد على حساب فريق الهلال مساء أمس الجمعة.

وتراقص مشجعو فريق الأهلي على أنغام الهاشتاغ الجديد منتشين بالإنجاز الأخير، الذي حسم جدالا واسعا عرفته وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

وغرد IBN Aamer‏@: الأهلي لم ينتصر على الهلال فقط  بل على حكامه واتحاده السعودي #نهائي_كأس_ولي_العهد، في حين نشر hasoon_811@ على حسابه في تويتر: اللهم لك الحمد ..الف مبروك الفوز والبطولة يا ملووك.

أما mazeon11@ فاختار التغريدة التالية: الكاس اهلاوي .. بلدغة (السومة) وصاروخ (هوساوي)، في حين اختار a64097ab7643e@ أن يعلق في تغريدته عن توجه الإعلام بخصوص كأس ولي العهد فقال: الصحافة..القنوات.. تويتر.. الجميع يتحدث عن خسارة الهلال لا فوز الأهلي!!

الانتشار الواسع للهاشتاغ جاء بعدما توج الأهلي بلقب كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم عقب فوزه في المباراة النهائية علي الهلال 2-1 في المباراة، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

المصدر : الجزيرة مباشر
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